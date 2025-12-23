¿Navidad en casa? Los gastronómicos de San Juan afirmaron que las reservas rondan el 35%

A pocas horas de la celebración de la Nochebuena , el sector hotelero y gastronómico de San Juan atraviesa un escenario de reservas moderadas para las cenas de Navidad . Desde la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos (AEHGa) confirmaron que el nivel de ocupación se encuentra por debajo de lo registrado en años anteriores.

En diálogo con AM 1220, Analía Tello, integrante de la entidad, señaló que “hoy estamos con un nivel de reservas que ronda el 35%, un número que claramente está por debajo de otras temporadas”, y atribuyó esta situación a la cautela de los consumidores a la hora de decidir celebraciones fuera del hogar.

Respecto a los precios, Tello explicó que existe una amplia variedad de propuestas. Las opciones más accesibles para la cena navideña se ubican entre los 35.000 y los 60.000 pesos por persona, dependiendo del menú y los servicios incluidos.

En el otro extremo, los hoteles de alta gama ofrecen experiencias premium, con valores que van desde los 140.000 hasta los 400.000 pesos por persona, e incluyen cenas exclusivas y propuestas gastronómicas de mayor nivel.

Desde AEHGa indicaron que, a pesar del bajo nivel de reservas anticipadas, varios establecimientos mantienen expectativas de recibir confirmaciones de último momento. Sin embargo, aclararon que las reservas se reciben únicamente hasta el mediodía de hoy, debido a cuestiones organizativas y operativas.