martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento

¿Navidad en casa? Los gastronómicos de San Juan afirmaron que las reservas rondan el 35%

Referentes del sector hotelero y gastronómico señalaron que las reservas para las cenas de Navidad en San Juan se encuentran por debajo de otros años, con una ocupación cercana al 35% y una amplia gama de precios según el tipo de establecimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A pocas horas de la celebración de la Nochebuena, el sector hotelero y gastronómico de San Juan atraviesa un escenario de reservas moderadas para las cenas de Navidad. Desde la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos (AEHGa) confirmaron que el nivel de ocupación se encuentra por debajo de lo registrado en años anteriores.

Lee además
Darío Barassi siempre sorprende con algún disparate a sus seguidores de IG.
En redes

"Q santa más sexy por deussssss", el divertido posteo de Darío Barassi antes de la Navidad
Cómo funcionará el operativo especial de seguridad que desplegará la Policía de San Juan.
Operativo

Con la lupa en el consumo de alcohol y la velocidad, 500 policías vigilarán a los sanjuaninos en Navidad

En diálogo con AM 1220, Analía Tello, integrante de la entidad, señaló que “hoy estamos con un nivel de reservas que ronda el 35%, un número que claramente está por debajo de otras temporadas”, y atribuyó esta situación a la cautela de los consumidores a la hora de decidir celebraciones fuera del hogar.

Respecto a los precios, Tello explicó que existe una amplia variedad de propuestas. Las opciones más accesibles para la cena navideña se ubican entre los 35.000 y los 60.000 pesos por persona, dependiendo del menú y los servicios incluidos.

En el otro extremo, los hoteles de alta gama ofrecen experiencias premium, con valores que van desde los 140.000 hasta los 400.000 pesos por persona, e incluyen cenas exclusivas y propuestas gastronómicas de mayor nivel.

Desde AEHGa indicaron que, a pesar del bajo nivel de reservas anticipadas, varios establecimientos mantienen expectativas de recibir confirmaciones de último momento. Sin embargo, aclararon que las reservas se reciben únicamente hasta el mediodía de hoy, debido a cuestiones organizativas y operativas.

Temas
Seguí leyendo

¿Cuál fue el mejor regalo que te dieron de chico? Así respondieron los sanjuaninos

Armando sanguchitos, con asadito y abriendo regalos: así pasaría Lionel Messi la Navidad en Argentina, según la IA

Según tu signo, ¿qué deberías comer para Navidad?

Irá a Penal de Chimbas por abusar de una menor en la celebración de Navidad del año pasado

Cómo funcionarán el comercio, los colectivos y las estaciones de servicio en San Juan durante Navidad

¡Son el Grinch! Los tres signos que odian festejar la Navidad

Paso a paso: la receta ideal de galletas de jengibre para preparar en familia en la previa de Navidad

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La falta de galpones industriales y casas familiares se consolidó como uno de los principales cuellos de botella del mercado inmobiliario sanjuanino en 2025.
Análisis de dos referentes

Falta de casas y galpones, alquileres en tensión y el rol impensado de la minería: el balance inmobiliario que deja 2025 en San Juan

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte video
Batalla

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte

Todo fue muy raro: un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Nochebuena pasada por agua: advierten tormentas fuertes en el Este sanjuanino
Clima en alerta

Nochebuena pasada por agua: advierten tormentas fuertes en el Este sanjuanino

Te Puede Interesar

El entramado de la casona de Avenida Rawson: acá no se cobraba alquiler, quiénes quedaron a cargo del hogar y las amenazas de los exhabitantes
En Capital

El entramado de la casona de Avenida Rawson: "acá no se cobraba alquiler", quiénes quedaron a cargo del hogar y las amenazas de los exhabitantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobierno de Milei confirmó la aprobación del RIGI para Gualcamayo: es el segundo proyecto en la provincia que recibió luz verde
Comunicado

El gobierno de Milei confirmó la aprobación del RIGI para Gualcamayo: es el segundo proyecto en la provincia que recibió luz verde

Leonardo Pérez, el condenado.
Juicio abreviado

Condenan a prisión efectiva a un mecánico de Chimbas que vendió el auto de un cliente

En Ambiente respondieron: un aguilucho, ¿puede llevarse un perro?
Impacto en Santa Lucía

En Ambiente respondieron: un aguilucho, ¿puede llevarse un perro?

Casposo, en Calingasta tiene la planta de procesamiento de mineral a la que llevará la produción de la mina Hualilán, en Ullum. Se llego a un acuerdo por el tránsito de camiones. 
Autorización oficial

Acuerdo clave en Calingasta: confirman que los camiones mineros de Hualilán no pasarán por la Villa y habrá un puente alternativo