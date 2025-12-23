martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En San Juan

Final feliz: tras los cruces, se aprobó la cena navideña solidaria en la "Plaza de la Joroba"

Tras el contrapunto político por la falta de permisos, la organización Argentina Humana recibió el aval municipal para realizar la jornada destinada a personas en situación de calle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La cena navideña “Ninguna Familia sin Navidad” organizada por Argentina Humana se hizo el año pasado en la Catedral.

La cena navideña “Ninguna Familia sin Navidad” organizada por Argentina Humana se hizo el año pasado en la Catedral.

La incertidumbre que rodeaba a la celebración de la Nochebuena solidaria en la Ciudad de San Juan se disipó finalmente pasado el mediodía de este martes. Paula Sosa, referente de la organización del evento, confirmó que el municipio de la Capital otorgó la autorización oficial para utilizar la Plaza Hipólito Yrigoyen, conocida popularmente como la "Plaza de la Joroba", para llevar adelante la cena comunitaria destinada a quienes más lo necesitan. Tras jornadas de tensión, el encuentro se mantendrá tal cual fue programado originalmente, permitiendo que la iniciativa “Ninguna Familia sin Navidad” cumpla su objetivo de brindar compañía y dignidad en una fecha tan sensible.

Lee además
una nochebuena solidaria en el corazon de la capital: invitan a celebrar la navidad con quienes mas lo necesitan
Solidaridad

Una Nochebuena solidaria en el corazón de la Capital: invitan a celebrar la Navidad con quienes más lo necesitan
La Plaza de la Joroba, quedó en medio de la disputa.
Objeciones del municipio

En Capital, fuerte contrapunto político por una cena navideña para personas en situación de calle en San Juan

La resolución del conflicto llega luego de un fuerte contrapunto mediático e institucional entre los organizadores y la gestión municipal. Según detalló Sosa, el pedido formal de autorización había sido presentado ante la Municipalidad el pasado 27 de noviembre. Sin embargo, la organización enfrentó versiones contradictorias, ya que después de una aceptación inicial por parte de la Secretaría de Ambiente, recibieron dos negativas bajo el argumento de que el espacio verde estaría ocupado por otro evento. Esta situación escaló cuando José Carrillo, del equipo de prensa municipal, denunció públicamente que los organizadores no habían presentado los papeles correspondientes y que se estaban tomando la prerrogativa de ser "dueños de la plaza" sin permiso. La disputa se saldó cuando los referentes de Argentina Humana, movimiento vinculado a Juan Grabois, desmintieron al funcionario exhibiendo el pedido de permiso realizado en noviembre, lo que finalmente decantó en la habilitación del evento.

Con el aval municipal asegurado, la jornada se desarrollará este martes 24 de diciembre en el corazón de la Capital, específicamente de 19 a 22 horas. La propuesta busca que nadie pase la Nochebuena en soledad, ofreciendo un espacio de encuentro que trasciende la mera entrega de alimentos. Además de la cena comunitaria, la plaza se transformará en un centro de servicios y alegría que incluirá shows artísticos, actividades socio-comunitarias, espacios diseñados para las niñeces y una peluquería solidaria. La intención de Argentina Humana es garantizar que todas las personas reciban un mensaje de esperanza y contención a través de brigadas solidarias preparadas para la asistencia integral.

Para que esta gran logística sea posible, la organización ha dispuesto diversas formas de colaboración abierta a toda la comunidad sanjuanina. Quienes deseen sumarse como voluntarios pueden elegir entre tres turnos de trabajo que abarcan desde las 16 hasta las 23 horas, inscribiéndose a través de un formulario online o contactando directamente a la coordinación general. Asimismo, se reciben donaciones de comidas preparadas o congeladas, mercadería, bebidas sin alcohol, pan dulce, turrones, juguetes y calzado en distintos puntos de recepción distribuidos en Capital, Rawson y Rivadavia. Incluso el mismo día del evento se podrán acercar aportes a los stands que se montarán en la plaza.

Temas
Seguí leyendo

Obras para San Juan en 2026: Orrego busca la repavimentación total de la Circunvalación

Javier Milei agasajó a los miembros de su gabinete y les hizo un particular regalo

Fuerte respuesta de Mayra Mendoza a Juan Grabois: "Fomentás la violencia"

Por tercer año consecutivo, el presidente Javier Milei irá a Davos

Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete

Controladores Aéreos: Trabajo bloqueó el paro con la conciliación obligatoria

Argentina con récord histórico de suicidios, y por encima de la media mundial

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Plaza de la Joroba, quedó en medio de la disputa.
Objeciones del municipio

En Capital, fuerte contrapunto político por una cena navideña para personas en situación de calle en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

En Valle Fértil la comunidad viene expresando preocupación por los rompetormentas. 
Investigación

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte video
Batalla

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte

Todo fue muy raro: un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Te Puede Interesar

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026 video
Lo que se viene

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan
Casposo, en Calingasta tiene la planta de procesamiento de mineral a la que llevará la produción de la mina Hualilán, en Ullum. Se llego a un acuerdo por el tránsito de camiones. 
Autorización oficial

Acuerdo clave en Calingasta: confirman que los camiones mineros de Hualilán no pasarán por la Villa y habrá un puente alternativo

La falta de galpones industriales y casas familiares se consolidó como uno de los principales cuellos de botella del mercado inmobiliario sanjuanino en 2025.
Análisis de dos referentes

Falta de casas y galpones, alquileres en tensión y el rol impensado de la minería: el balance inmobiliario que deja 2025 en San Juan

La cena navideña “Ninguna Familia sin Navidad” organizada por Argentina Humana se hizo el año pasado en la Catedral.
En San Juan

Final feliz: tras los cruces, se aprobó la cena navideña solidaria en la "Plaza de la Joroba"

Condena para dos hermanos por una brutal agresión: uno preso y el otro libre con un consejo del juez que marcó la audiencia
Judicial

Condena para dos hermanos por una brutal agresión: uno preso y el otro libre con un consejo del juez que marcó la audiencia