Final feliz: tras los cruces, se aprobó la cena navideña solidaria en la "Plaza de la Joroba"

La incertidumbre que rodeaba a la celebración de la Nochebuena solidaria en la Ciudad de San Juan se disipó finalmente pasado el mediodía de este martes. Paula Sosa , referente de la organización del evento, confirmó que el municipio de la Capital otorgó la autorización oficial para utilizar la Plaza Hipólito Yrigoyen , conocida popularmente como la " Plaza de la Joroba ", para llevar adelante la cena comunitaria destinada a quienes más lo necesitan. Tras jornadas de tensión, el encuentro se mantendrá tal cual fue programado originalmente, permitiendo que la iniciativa “ Ninguna Familia sin Navidad ” cumpla su objetivo de brindar compañía y dignidad en una fecha tan sensible.

La resolución del conflicto llega luego de un fuerte contrapunto mediático e institucional entre los organizadores y la gestión municipal. Según detalló Sosa, el pedido formal de autorización había sido presentado ante la Municipalidad el pasado 27 de noviembre. Sin embargo, la organización enfrentó versiones contradictorias, ya que después de una aceptación inicial por parte de la Secretaría de Ambiente, recibieron dos negativas bajo el argumento de que el espacio verde estaría ocupado por otro evento. Esta situación escaló cuando José Carrillo, del equipo de prensa municipal, denunció públicamente que los organizadores no habían presentado los papeles correspondientes y que se estaban tomando la prerrogativa de ser "dueños de la plaza" sin permiso. La disputa se saldó cuando los referentes de Argentina Humana, movimiento vinculado a Juan Grabois , desmintieron al funcionario exhibiendo el pedido de permiso realizado en noviembre, lo que finalmente decantó en la habilitación del evento.

Con el aval municipal asegurado, la jornada se desarrollará este martes 24 de diciembre en el corazón de la Capital, específicamente de 19 a 22 horas. La propuesta busca que nadie pase la Nochebuena en soledad, ofreciendo un espacio de encuentro que trasciende la mera entrega de alimentos. Además de la cena comunitaria, la plaza se transformará en un centro de servicios y alegría que incluirá shows artísticos, actividades socio-comunitarias, espacios diseñados para las niñeces y una peluquería solidaria. La intención de Argentina Humana es garantizar que todas las personas reciban un mensaje de esperanza y contención a través de brigadas solidarias preparadas para la asistencia integral.

Para que esta gran logística sea posible, la organización ha dispuesto diversas formas de colaboración abierta a toda la comunidad sanjuanina. Quienes deseen sumarse como voluntarios pueden elegir entre tres turnos de trabajo que abarcan desde las 16 hasta las 23 horas, inscribiéndose a través de un formulario online o contactando directamente a la coordinación general. Asimismo, se reciben donaciones de comidas preparadas o congeladas, mercadería, bebidas sin alcohol, pan dulce, turrones, juguetes y calzado en distintos puntos de recepción distribuidos en Capital, Rawson y Rivadavia. Incluso el mismo día del evento se podrán acercar aportes a los stands que se montarán en la plaza.