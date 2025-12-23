Caída del consumo y desregulación: gran cooperativa yerbatera en cesación de pagos

La Cooperativa Yerbatera Andresito, una de las entidades más emblemáticas de Misiones y la cuarta cooperativa yerbatera del país, ha oficializado el inicio de un proceso de cesación de pagos. A través de un comunicado firmado por su presidente, Juan Carlos Amann, la institución informó que, debido a una "situación financiera compleja", no podrá realizar pagos a socios y proveedores "hasta nuevo aviso".

Esta medida representa el primer reconocimiento público de dificultades financieras de esta magnitud por parte de una entidad de gran escala en el actual contexto económico. La situación ha generado una profunda preocupación en la localidad de Comandante Andresito, dado que la cooperativa es el motor de la economía local y agrupa a unas 130 familias productoras .

El impacto de la desregulación y el fin del arbitraje

El origen de esta crisis se vincula directamente con la publicación del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional avanzó en la desregulación completa del sector. Esta medida recortó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que durante dos décadas actuó como árbitro fijando precios mínimos y mediando entre la producción y la industria.

Sin la mediación del INYM, el mercado quedó librado a la negociación individual, permitiendo que la industria molinera imponga de manera unilateral precios por debajo de los costos de producción. Mientras que la Cooperativa Andresito pagaba a sus socios 305 pesos por kilo de hoja verde, en las zonas de mercado desregulado el valor se desplomó a cifras de entre 150 y 220 pesos, muy lejos de los 450 pesos estimados por los productores para cubrir costos básicos.

La "tormenta perfecta": Consumo en baja e importaciones

A la desregulación se sumó una caída del consumo interno de yerba mate, con despachos que bajaron casi un 10% en 2024 respecto al año anterior. Este escenario se agravó por la importación de volúmenes importantes de yerba desde Brasil y Paraguay, lo que terminó de configurar una "tormenta perfecta" para los productores locales.

Además de la baja en los precios, las condiciones de pago se han vuelto insostenibles:

Plazos extendidos: Los pagos se realizan con cheques a 90, 120 y hasta 180 días .

Los pagos se realizan con cheques a . Asimetrías impositivas: Según referentes del sector, la carga tributaria en Misiones alcanza el 60% del valor de un paquete, frente al 40% en Corrientes y apenas un 10% en Paraguay.

Según referentes del sector, la carga tributaria en Misiones alcanza el 60% del valor de un paquete, frente al 40% en Corrientes y apenas un 10% en Paraguay. Aumento de costos: El incremento en insumos, energía, logística y mano de obra ha asfixiado los márgenes de rentabilidad.

Un efecto dominó en toda la cadena

La fragilidad de la cadena yerbatera no se limita a Andresito. La cooperativa La Hoja también atraviesa una crisis con una deuda de más de 1.200 millones de pesos en cheques rechazados, lo que a su vez complica a cooperativas más pequeñas que la abastecen de materia prima, como la cooperativa KM 16.

A pesar de la gravedad de la situación, el presidente de la Cooperativa Andresito, Juan Carlos Amann —quien se define como defensor del modelo económico libertario—, ha desmentido versiones de quiebra. Amann aseguró que la entidad mantiene stock suficiente y que la medida responde a un ahogo financiero estacional exacerbado por el retraso en los pagos de las grandes cadenas comerciales, las cuales adeudan a la cooperativa cerca de 100 millones de pesos.

Sin embargo, para las organizaciones de productores, este escenario es el resultado de un esquema que consideran "excluyente y socialmente depredador", advirtiendo que la falta de reglas claras favorece la concentración del mercado en manos de unas pocas empresas poderosas.