martes 23 de septiembre 2025

Recesión

Consumo: Caen las ventas en supermercados y mayoristas

Los datos del INDEC muestran también una fuerte caída del consumo en el semestral interanual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las ventas en supermercados registraron una caída de 2,1% en julio respecto del mes anterior, mientras que los autoservicios mayoristas cayeron 0,8% en igual comparación, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En julio de 2025, el Indice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 1,0% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 presenta una variacion creciente de 3,5% respecto a igual periodo de 2024.

En el indice de la serie desestacionalizada se registró una caida de 2,1% respecto al mes anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2025, los grupos de articulos con los aumentos mas significativos, segun su variacion interanual, fueron: “Carnes”, con 60,9%; “Alimentos preparados y rotiseria”, con 45,2%; “Otros”, con 44,6%; e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 43,7%.

En tanto, los mayoristas tuvieron una disminución de 6,3% en las ventas de julio, respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 registra una caída de 6,5% respecto a igual período de 2024.

En julio de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra una caída del 0,8% respecto al mes anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2025, los grupos de articulos con los aumentos mas significativos respecto al mismo mes del ano anterior fueron: “Carnes”, con 58,3%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 39,0%; “Panaderia”, con 25,7%; y “Almacen”, con 24,1%.

