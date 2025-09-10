miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Datos oficiales

Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

A su vez, el acumulado de los ocho meses del 2025 refleja un alza de precios del 19,5%. El número de julio también había ascendido a 1,9%, lo que muestra que en agosto la tendencia inflacionaria se mantuvo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
inflacion-supermercados-alimentosjpg.webp

Tal como estimaban las consultoras privadas, la inflación de agosto fue de 1,9% y acumuló un 33,6% en los últimos doce meses, según informó este miércoles el Indec. A su vez, el acumulado de los ocho meses del 2025 refleja un alza de precios del 19,5%. El número de julio también había ascendido a 1,9%, lo que muestra que en agosto la tendencia inflacionaria se mantuvo.

Lee además
El pronóstico de derrame del río San Juan elaborado por Hidráulico se cumplió casi al pié de la letra. 
Hito en la gestión

San Juan acierta con el agua: el pronóstico hídrico fue casi perfecto
 En el EPRE se estiran los tiempos de renovación en la conducción del ente.
Organismo clave

En el EPRE de San Juan, los recambios en la cúpula se hacen esperar

La cifra que oficializó esta tarde el organismo estadístico muestra además que más allá de las turbulencias del último mes y medio, en gran parte debido al escenario electoral, la suba del dólar no tuvo un impacto fuerte en los precios (lo que se denomina pass through), lo que se explica por la falta de consumo que hace inviable el traslado de los mayores costos a la góndola.

La cifra de inflación nacional supera en algunas décimas la informada este lunes por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), que fue de 1,6%, frente al 2,5% que había registrado el mes anterior.

En la comparación interanual, el alza acumulada en CABA llegó al 37,4%, un dato que expuso la magnitud de la presión de precios en la economía urbana. El acumulado entre enero y agosto fue del 20%, lo que delineó un panorama todavía complejo para el poder adquisitivo de los hogares porteños.

La evolución en la Ciudad mostró un comportamiento heterogéneo según rubro. Los mayores aumentos correspondieron a seguros y servicios financieros, que treparon un 5,7 por ciento. En el segundo lugar se ubicó Transporte, con una suba del 3%, impulsada por el incremento en combustibles y lubricantes. Le siguió Salud, con un alza del 2,1%, y luego Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 1,9%, producto de ajustes en alquileres y en servicios comunes.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los de mayor peso en la canasta, registró una variación de apenas 1 por ciento. La única baja nominal se verificó en Indumentaria y calzado, con una retracción del 0,4%, debido a las liquidaciones de invierno. El núcleo inflacionario porteño, que excluye precios regulados y estacionales, se ubicó en 2 por ciento.

Estimaciones privadas

A nivel nacional, el escenario presentó matices en las proyecciones privadas. Para C&T Asesores Económicos, la inflación de agosto fue del 1,6 por ciento. El cálculo subrayó una desaceleración de carácter estacional en el Gran Buenos Aires. Esa lectura coincidió con la trayectoria observada en la Ciudad de Buenos Aires, aunque con énfasis en factores específicos del conurbano.

La consultora Libertad y Progreso estimó una suba del 1,9 por ciento. Para Analytica, en cambio, el resultado se acercó al 1,7 por ciento. A su vez, Orlando J. Ferreres proyectó una inflación del 2,1 por ciento. La medición de esa firma arrojó un incremento de 1,8% en la inflación núcleo, que acumuló un alza interanual cercana al 30 por ciento. Según el relevamiento, los rubros de mayor impacto fueron Bienes varios, con 6,5%; Alimentos y bebidas, con 2,9%; y Equipamiento y funcionamiento del hogar, con 2,6 por ciento. También incidieron Salud (1,9%) y Transporte (2,2%).

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el BCRA el 4 de septiembre, ajustó al alza su previsión mensual en 0,4 puntos porcentuales respecto del informe previo y situó la inflación de agosto en torno al 2,1 por ciento. El cálculo del REM reflejó un consenso de expectativas en alza, que contrastó con las proyecciones más moderadas de otras consultoras.

El contraste entre las mediciones privadas y el índice porteño mostró la relevancia de considerar los componentes internos de cada canasta. Mientras que en la Ciudad incidió fuertemente la baja de precios estacionales, a nivel nacional se destacaron rubros que presionaron hacia arriba, como los alimentos y el transporte.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

El dólar baja en Buenos Aires, pero mantiene sus valores en San Juan cotizando a $1.440

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

Pensando en las fiestas de fin de año, ya alquilan cabañas en San Juan ¿con precios en dólares?

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras

Cuánto vale el metro cuadrado para construir una casa en San Juan: el freno de la clase media y ferreterías sin rentabilidad

Tras el cimbronazo del lunes, el dolar se mantiene estable en San Juan y se vende a $1.440

La derrota de LLA en Buenos Aires tuvo su impacto en el comercio sanjuanino: las fábricas no venden mercadería y hay incertidumbre por los precios

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uocra san juan confirmo la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivacion de la ruta 40 sur y obras de mineria
Mejora el escenario

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Te Puede Interesar

El pronóstico de derrame del río San Juan elaborado por Hidráulico se cumplió casi al pié de la letra. 
Hito en la gestión

San Juan acierta con el agua: el pronóstico hídrico fue casi perfecto

Por Elizabeth Pérez
Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses
Datos oficiales

Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Imagen de archivo de Clarín.
Violencia en Mendoza

Los antecedentes en San Juan: cuando un alumno le disparó a la directora y dos casos impactantes en el último mes

Avanza el concurso para Fiscal General: confirman la fecha del inicio de las entrevistas
Poder Judicial

Avanza el concurso para Fiscal General: confirman la fecha del inicio de las entrevistas

¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre