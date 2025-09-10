miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agua Negra

El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando

El Glaciar Agua Negra ha perdido varios metros de espesor y al gigante se le nota. Los datos del IANIGLIA y el factor del cambio climático.

Por Elizabeth Pérez
glaciar

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ha publicado un dato nuevo sobre el estado del Glaciar Agua Negra, uno de los cuerpos de hielo más emblemáticos para la provincia de San Juan y las noticias no son buenas: el gigante se sigue achicando.

Lee además
El futuro de los glaciares: el glaciar de Agua Negra en San Juan, antes y ahora. 
Inventario nacional

Un nuevo informe del estado de glaciares reveló datos preocupantes para San Juan: ¿cuál es la situación?
La Nación anunció que cambiará con un decreto la Ley de Glaciares. 
Cambios

Minería y glaciares: repercusiones en San Juan ante un decreto que puede redefinir su futuro

Los últimos estudios de balance de masa revelan que entre 2014 y 2024, el glaciar perdió alrededor de 9 metros de agua equivalente, una reducción significativa en su espesor que se suma a cambios visibles en su superficie.

Este dato, publicado recientemente por el IANIGLA en la red social LinkedIn, intensifica la alarma sobre el futuro hídrico de la provincia, ya que San Juan depende directamente del agua del deshielo de nieve y de sus glaciares.

Glaciar Agua Negra
El IANIGLA public&oacute; estas dos fotos que muestran el retroceso del gigante de hielo sanjuanino.

El IANIGLA publicó estas dos fotos que muestran el retroceso del gigante de hielo sanjuanino.

El Glaciar Agua Negra, que se monitorea anualmente desde 2013 en el marco de la Ley Nacional de Glaciares 26.639, se ubica estratégicamente cerca del paso internacional que conecta la capital provincial con La Serena, Chile.

Un deterioro que no cesa

La nueva información del IANIGLA profundiza las preocupaciones ya expresadas en enero de 2025 por "Tiempo de San Juan", cuando un informe anterior del mismo organismo reveló datos inquietantes.

En ese entonces, se destacó que el Glaciar Agua Negra, considerado un glaciar de referencia para la cordillera de la región, había perdido 14% de su masa en tan solo 10 años. Esta reducción se refería a los últimos diez años desde enero de 2025, lo cual coincide con el período de la nueva medición de los 9 metros de pérdida de espesor.

El culpable: el cambio climático

El informe de enero ya proyectaba que, de continuar las tendencias actuales de aumento de temperaturas globales, los glaciares de la región de Andes Desérticos -donde se encuentra San Juan- podrían perder más del 80% de su masa actual para el año 2100.

Este panorama subraya el impacto crítico del cambio climático en el ambiente periglacial de la región, que abarca el Noroeste Argentino y el sector norte de la Provincia de San Juan, incluyendo la cuenca del río Jáchal.

El Glaciar Agua Negra es un pequeño glaciar de montaña, ubicado a solo 2 km de la ruta internacional 150, en el límite con Chile, que integra el Inventario Nacional de Glaciares. Es notable por estar en un círculo bien delimitado y casi sin cobertura detrítica. En 2013, el glaciar tenía un área de 1,02 kilómetros cuadrados y un largo de 2 kilómetros, con elevaciones entre 5.250 y 4.750 metros sobre el nivel del mar y una orientación predominante hacia el sureste.

Desde el IANIGLA recordaron que el 2025 ha sido declarado el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares por Naciones Unidas, y subrayaron la importancia de contar con información científica confiable sobre esos cuerpos de hielo.

Temas
Seguí leyendo

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

San Juan acierta con el agua: el pronóstico hídrico fue casi perfecto

En el EPRE de San Juan, los recambios en la cúpula se hacen esperar

El dólar cayó $10 en San Juan y cerró su cotización en $1.430

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

Pensando en las fiestas de fin de año, ya alquilan cabañas en San Juan ¿con precios en dólares?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dieron a conocer cual es el negocio que arribara a un local con pasado pizzero en el microcentro de san juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Te Puede Interesar

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a Catita Moreno admitió tres delitos y fue condenado
Vuelve al Penal

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a "Catita" Moreno admitió tres delitos y fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando
Agua Negra

El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País
Fin de un sueño

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País

Imagen ilustrativa. 
En Capital

Lo atraparon con una bicicleta robada y se hizo el ofendido: terminó en la Comisaría

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no
Video

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no