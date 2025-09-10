El ex barrabrava de San Martín que asesinó a "Catita" Moreno admitió tres delitos y fue condenado

Víctor “El Chino” Díaz , el sujeto que fue condenado por el asesinato de “Catita” Moreno en 2015, volvió a ser castigado por la justicia tras reconocer la comisión de tres delitos. Como consecuencia, el delincuente de alto perfil regresó al Servicio Penitenciario para terminar de cumplir con la sentencia por el homicidio y para purgar un año más por dos episodios de violencia.

Es que el acusado, a través de su defensa, no sólo admitió haber atacado salvajemente a su pareja, sino también reconoció haber golpeado y amenazado a un hombre y a su hijo, en dos situaciones diferentes, cuando hacía uso del beneficio concedido por el Juzgado de Ejecución Penal . Si bien se había ganado el derecho, al presentar buena conducta en la cárcel, afuera de ella obró de forma contraria.

Por ese motivo, su abogado defensor, Nicolás Pardo, acordó con la fiscalía un juicio abreviado y, por cada hecho, recibió 6 meses de prisión efectiva. En una unificación de causas, una de la UFI CAVIG y otra de la UFI Genérica, el juez Federico Rodríguez homologó el acuerdo y sentenció a quien fuera un conocido barrabrava de San Martín.

De esta manera, Díaz, que permaneció durante los 10 últimos días en el Hospital Julieta Lanteri, luego de sufrir un colapso psicológico, recibió un año de prisión efectiva y su estadía en el Penal de Chimbas se extenderá hasta el 2028. Por ello, marchó directo tras las rejas.

Este miércoles, estaba previsto que iniciara el juicio en su contra por violencia de género. Estaba acusado por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y desobediencia, por un episodio que protagonizó durante su libertad condicional. La fiscal Adriana Ginestar, del CAVIG, pretendía que se lo castigara y que el beneficio le fuera revocado.

Sin embargo, la comisión de un nuevo ilícito, también estando con salida transitoria, y su rápida instrucción, a cargo de Francisco Pizarro, hizo que las causas se unificaran y se resolvieran de manera conjunta. El sujeto había golpeado a un joven y amenazado al padre de éste, en medio de una obra de construcción en Capital de la que fue despedido. Por eso, fue imputado por amenazas y lesiones en perjuicio de otras dos personas.

Por todo ello, en un caso de economía procesal, los expedientes se acumularon, Díaz admitió su proceder delictivo y marchó directo a la prisión.

El homicidio de Andrés “Catita” Moreno en 2015

Víctor Ariel Díaz, alías “El Chino”, fue protagonista de uno de los asesinatos más brutales. El ex barrabrava de San Martín fue quien, por una disputa interna entre facciones rivales, mató a Andrés “Catita” Moreno el 19 de abril de 2015.

Se habló que el conflicto fue por el manejo de las entradas, pero también se dijo que hubo un tema de drogas. El “Catita” era de La Rioja Chica y a “El Chino” vivía en la calle Catamarca. Aquel día, en la tarde noche, Moreno fue a buscar a Díaz a su casa y ahí mantuvieron una fuerte discusión que terminó cuando este último golpeó y casi degolló al primero.

Allí también estuvieron Alberto Caballero y José Segovia, que no participaron directamente en el crimen. El cadáver del “Catita” fue arrojado a un contenedor y luego lo prendieron fuego con intención de borrar las huellas del asesinato.

Los tres terminaron por aceptaron su participación en el asesinato. El 17 de abril de 2017, Víctor Ariel “El Chino” Díaz firmó el acuerdo de juicio abreviado y el juez Juan Carlos Caballero Vidal (h) lo condenó a 11 años y 10 meses de prisión por homicidio simple. Esto, pese a que el fiscal y la propia defensa del barrabrava habían acordado una pena de 12 años y 4 meses de cárcel. Por su parte, Segovia y Caballero consiguieron la suspensión de juicio a prueba a cambio una suma de dinero y trabajos comunitarios.

Díaz pasó un tiempo en el penal de Chimbas, pero obtuvo el beneficio de salidas transitorias a los pocos años. En 2022 consiguió la semi libertad y en 2023 empezó a gozar de las salidas transitorias. Es por ello que la condena debía cumplirla hasta el 2027. No obstante, su conducta lo llevó a estar más tiempo tras las rejas, al menos, por un año más de lo que esperaba.