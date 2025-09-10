miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fin de un sueño

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País

El seleccionado que representaba a San Juan perdió 1-0 ante la Liga de Alvear de Mendoza, que se consagró campeón de la Región Cuyo. Pese a la derrota, hubo reconocimiento y aplausos para la histórica campaña del equipo del interior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-10 at 6.41.29 PM
WhatsApp Image 2025-09-10 at 6.41.28 PM
WhatsApp Image 2025-09-10 at 6.41.37 PM
WhatsApp Image 2025-09-10 at 6.41.35 PM
WhatsApp Image 2025-09-10 at 6.41.29 PM (1)
WhatsApp Image 2025-09-10 at 6.41.28 PM (1)
WhatsApp Image 2025-09-10 at 6.41.28 PM (2)

El sueño sanjuanino en la Copa País 2025 llegó a su fin este miércoles en el Polideportivo de Campo Afuera. La Selección de la Liga Albardón-Angaco no pudo con la Liga de Alvear, que se impuso 1 a 0 y se quedó con el título de la Región Cuyo. La derrota dolió, pero la gente reconoció con una ovación el camino inolvidable de los futbolistas del interior.

Lee además
San Juan-Mendoza van por la Zona Cuyo en la Copa País.  video
Copa País

San Juan se une: la Liga Albardón-Angaco se juega todo frente a Mendoza para quedarse con la corona de Cuyo
San Juan enfrentará a Mendoza en la final de la Copa País. 
Todos a la cancha

Copa País: los sanjuaninos piden el aguante de la provincia para la final contra Mendoza

La serie se había abierto en Mendoza, donde el empate sin goles había dejado todo abierto para la revancha en San Juan. La posibilidad de definir en casa había encendido las esperanzas de la Albardón-Angaco, único representante provincial en este torneo federal que en su primera edición despertó pasiones en cada rincón del país. Sin embargo, la mínima diferencia -un gol convertido a los 38 segundos de haber iniciado el juego- alcanzó para que los mendocinos se consagren y avancen a la siguiente instancia, donde deberán medirse ante una liga bonaerense con la mira puesta en la Copa Argentina 2026.

Más allá de la derrota, el recorrido de la Liga Albardón-Angaco fue para el recuerdo. Tras clasificarse segundos en la fase inicial de seis fechas, sorprendieron a propios y extraños al dejar en el camino al combinado sanjuanino dirigido por Ricardo Dillon, y luego eliminaron a la poderosa Liga Caucetera-Sanmartiniana. Ese envión los depositó en la gran final, donde dejaron todo hasta el último minuto.

El título quedó en manos de la Liga de Alvear, pero la bandera sanjuanina quedó bien representada. Albardón-Angaco escribió un capítulo que quedará en la memoria del fútbol del interior y, aunque el sueño terminó, la historia recién comienza para los del interior.

Temas
Seguí leyendo

Copa País: la Liga Albardón-Angaco sacó un empate en Mendoza y ahora va por la gloria en San Juan

Otamendi rompió el silencio: el día que le dirá adiós a la Selección Argentina y ¿se pone la pilcha de River?

San Martín no pudo con Vélez y cayó por 4-2

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

Orgullo sanjuanino: dos ciclistas de mountain bike correrán en tierra Suiza

Scaloni, sin pelos en la lengua tras el picante partido con Ecuador: "Estamos acostumbrados"

Messi hace historia: es el máximo goleador de las Eliminatorias rumbo a 2026

Bolivia venció a Brasil y jugará el repechaje rumbo al Mundial 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desamparados, el club que se fundo por alumnos de la escuela enologia y se convirtio en uno de los mas populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Te Puede Interesar

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a Catita Moreno admitió tres delitos y fue condenado
Vuelve al Penal

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a "Catita" Moreno admitió tres delitos y fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando
Agua Negra

El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País
Fin de un sueño

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País

Imagen ilustrativa. 
En Capital

Lo atraparon con una bicicleta robada y se hizo el ofendido: terminó en la Comisaría

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no
Video

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no