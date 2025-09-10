Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País

El sueño sanjuanino en la Copa País 2025 llegó a su fin este miércoles en el Polideportivo de Campo Afuera . La Selección de la Liga Albardón-Angaco no pudo con la Liga de Alvear , que se impuso 1 a 0 y se quedó con el título de la Región Cuyo. La derrota dolió, pero la gente reconoció con una ovación el camino inolvidable de los futbolistas del interior.

La serie se había abierto en Mendoza, donde el empate sin goles había dejado todo abierto para la revancha en San Juan. La posibilidad de definir en casa había encendido las esperanzas de la Albardón-Angaco, único representante provincial en este torneo federal que en su primera edición despertó pasiones en cada rincón del país. Sin embargo, la mínima diferencia -un gol convertido a los 38 segundos de haber iniciado el juego- alcanzó para que los mendocinos se consagren y avancen a la siguiente instancia, donde deberán medirse ante una liga bonaerense con la mira puesta en la Copa Argentina 2026.

Más allá de la derrota, el recorrido de la Liga Albardón-Angaco fue para el recuerdo. Tras clasificarse segundos en la fase inicial de seis fechas, sorprendieron a propios y extraños al dejar en el camino al combinado sanjuanino dirigido por Ricardo Dillon, y luego eliminaron a la poderosa Liga Caucetera-Sanmartiniana. Ese envión los depositó en la gran final, donde dejaron todo hasta el último minuto.

El título quedó en manos de la Liga de Alvear, pero la bandera sanjuanina quedó bien representada. Albardón-Angaco escribió un capítulo que quedará en la memoria del fútbol del interior y, aunque el sueño terminó, la historia recién comienza para los del interior.