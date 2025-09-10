miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estadística

Inflación en San Juan: 1,7% en agosto, por debajo del promedio nacional

En agosto, la inflación en San Juan fue más moderada que el promedio nacional, acumulando un 17,9% en lo que va del año y 29,5% interanual, según el IIEE.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mayorista-supermercadojpg.webp

El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) de San Juan informó que la inflación provincial en agosto de 2025 fue del 1,7%, acumulando un 17,9% en lo que va del año y un 29,5% en la comparación interanual. A nivel regional, la variación de precios en Cuyo fue del 2,1%.

Lee además
dieron a conocer cual es el negocio que arribara a un local con pasado pizzero en el microcentro de san juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
el gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando
Agua Negra

El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó que la inflación nacional en agosto alcanzó el 1,9%, en línea con las estimaciones de las consultoras privadas. El aumento acumulado en los últimos doce meses fue del 33,6%, mientras que en los primeros ocho meses del año el alza de precios fue del 19,5%. La cifra de julio también había sido del 1,9%, lo que muestra que la tendencia inflacionaria se mantuvo.

La comparación entre San Juan y el promedio nacional muestra que la provincia presenta un nivel de inflación levemente más bajo que el país en general. Mientras que San Juan registra un alza de 29,5% en un año, el promedio nacional se sitúa en 33,6%, y el acumulado de enero a agosto refleja la misma diferencia: 17,9% en San Juan frente a 19,5% a nivel país.

Según el Indec, la suba del dólar en las últimas semanas tuvo un impacto limitado sobre los precios, lo que se conoce como “pass through”, debido a la baja demanda y al consumo reducido, que impide trasladar los mayores costos a los productos de la góndola.

El relevamiento del IIEE se realiza sobre una canasta de 557 productos, con datos de 914 informantes del Gran San Juan, lo que permite procesar aproximadamente 19.000 precios mensuales.

Seguí leyendo

Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

San Juan acierta con el agua: el pronóstico hídrico fue casi perfecto

En el EPRE de San Juan, los recambios en la cúpula se hacen esperar

El dólar cayó $10 en San Juan y cerró su cotización en $1.430

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

Pensando en las fiestas de fin de año, ya alquilan cabañas en San Juan ¿con precios en dólares?

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dieron a conocer cual es el negocio que arribara a un local con pasado pizzero en el microcentro de san juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Te Puede Interesar

Los movimientos de los diputados solidarios con el oficialismo en plena campaña
Legislativas

Los movimientos de los diputados "solidarios" con el oficialismo en plena campaña

Por Natalia Caballero
Oficial: Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario
Conflicto

Oficial: Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario

El ahora condenado, Martín Kevin Olivera, junto al defensor oficial Marcelo Salinas.
Fallo judicial

Condenaron y mandaron al penal al peatón que causó el accidente de un motociclista que perdió la vida

Inflación en San Juan: 1,7% en agosto, por debajo del promedio nacional
Estadística

Inflación en San Juan: 1,7% en agosto, por debajo del promedio nacional

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a Catita Moreno admitió tres delitos y fue condenado
Vuelve al Penal

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a "Catita" Moreno admitió tres delitos y fue condenado