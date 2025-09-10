Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Novedades en el comercio de San Juan . Casi 20 días después de confirmar el alquiler del local, trascendió cuál es el negocio que ocupará la histórica sede céntrica de Mepiache . Cabe destacar que, por casi seis meses, el inmueble estuvo desocupado.

Se trata de La Cumbre Mayorista , que llegará a calle Mendoza a pocos metros de Laprida, según indicaron fuentes del comercio local a este diario. Será a través de la modalidad express, un formato de menor tamaño diseñado para adaptarse a locales céntricos y facilitar compras rápidas, confirmaron. Las fuentes aseguran que en los próximos días comenzarán las tareas de refacción del inmueble, aunque aún no se difundió la fecha exacta de apertura.

El pasado 20 de agosto, Tiempo de San Juan adelantó que nuevos vecinos comerciales alquilaron el lugar. Inspeccionaban el local y se conoció que la llegada del nuevo emprendimiento era inminente, aunque por entonces se desconocía cuál sería.

El local tiene un pasado conocido por los sanjuaninos. Mepiache ocupaba la transitada vereda Oeste de calle Mendoza casi Laprida. La pizzería cerró su sede del centro y durante febrero dejó atrás sillas y otros elementos, mientras el inmueble quedó disponible para alquiler a través de las inmobiliarias Manini García Propiedades y Alka Bienes Raíces.

Fuentes del comercio indicaron que la decisión de Mepiache respondió, en gran medida, a los altos costos del alquiler y a que el local ya presentaba dificultades para mantener su actividad. La empresa continúa con su sede central en Avenida Libertador y calle Ameghino.