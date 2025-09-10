miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Aseguran que en los próximos días comenzarán las tareas de refacción del inmueble, aunque aún no se difundió la fecha exacta de apertura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Novedades en el comercio de San Juan. Casi 20 días después de confirmar el alquiler del local, trascendió cuál es el negocio que ocupará la histórica sede céntrica de Mepiache. Cabe destacar que, por casi seis meses, el inmueble estuvo desocupado.

Lee además
El local donde estaba Mepiache será nuevamente ocupado.
Mercado inmobiliario

Llegan más negocios a una calle céntrica: en un mes, alquilaron dos locales codiciados
el gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando
Agua Negra

El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando

Se trata de La Cumbre Mayorista, que llegará a calle Mendoza a pocos metros de Laprida, según indicaron fuentes del comercio local a este diario. Será a través de la modalidad express, un formato de menor tamaño diseñado para adaptarse a locales céntricos y facilitar compras rápidas, confirmaron. Las fuentes aseguran que en los próximos días comenzarán las tareas de refacción del inmueble, aunque aún no se difundió la fecha exacta de apertura.

El pasado 20 de agosto, Tiempo de San Juan adelantó que nuevos vecinos comerciales alquilaron el lugar. Inspeccionaban el local y se conoció que la llegada del nuevo emprendimiento era inminente, aunque por entonces se desconocía cuál sería.

El local tiene un pasado conocido por los sanjuaninos. Mepiache ocupaba la transitada vereda Oeste de calle Mendoza casi Laprida. La pizzería cerró su sede del centro y durante febrero dejó atrás sillas y otros elementos, mientras el inmueble quedó disponible para alquiler a través de las inmobiliarias Manini García Propiedades y Alka Bienes Raíces.

Fuentes del comercio indicaron que la decisión de Mepiache respondió, en gran medida, a los altos costos del alquiler y a que el local ya presentaba dificultades para mantener su actividad. La empresa continúa con su sede central en Avenida Libertador y calle Ameghino.

Temas
Seguí leyendo

Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

San Juan acierta con el agua: el pronóstico hídrico fue casi perfecto

En el EPRE de San Juan, los recambios en la cúpula se hacen esperar

El dólar cayó $10 en San Juan y cerró su cotización en $1.430

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

Pensando en las fiestas de fin de año, ya alquilan cabañas en San Juan ¿con precios en dólares?

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uocra san juan confirmo la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivacion de la ruta 40 sur y obras de mineria
Mejora el escenario

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Te Puede Interesar

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a Catita Moreno admitió tres delitos y fue condenado
Vuelve al Penal

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a "Catita" Moreno admitió tres delitos y fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando
Agua Negra

El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País
Fin de un sueño

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País

Imagen ilustrativa. 
En Capital

Lo atraparon con una bicicleta robada y se hizo el ofendido: terminó en la Comisaría

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no
Video

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no