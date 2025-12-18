jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Chile

Cómo son los billetes chilenos y qué revisar para evitar ser estafados

Colores, medidas, relieves y elementos de seguridad: qué detalles observar en los billetes chilenos para reconocerlos y evitar caer en estafas al momento de pagar o cambiar dinero. Enviados especiales Florencia García, Natalia Caballero y Gabriel Iturrieta.

Por Florencia García
billetes chilenos

Antes de cambiar tu dinero en Chile, ya sea pesos argentinos o dólares, conviene conocer cómo son los billetes chilenos y qué características deben tener para asegurarte de que no sean falsos. Conocer sus elementos de seguridad te permite detectar irregularidades a simple vista y evitar caer en estafas.

Lee además
El nuevo régimen fiscal RIMI que viene con la reforma laboral que impulsa la Nación busca acelerar inversiones productivas y mejorar el flujo financiero de las pymes, con impacto directo en economías regionales como San Juan.
Qué es el RIMI

El capítulo poco visible de la reforma laboral de Milei: los incentivos fiscales para pymes y el impacto en San Juan
Eligieron el logo que representará a las las pasas de uva sanjuaninas en el mundo.
Producción local

Las pasas de San Juan ya tienen su propia imagen

Billetes de 1.000, 2.000 y 5.000 pesos: plástico y ventana transparente

Los billetes de menor denominación están fabricados en polímero, un material plástico resistente. Su textura rígida y ligeramente lisa es una de las primeras señales de autenticidad. Estos billetes cuentan con dos elementos clave:

Ventana transparente

En el sector derecho del billete aparece una ventana totalmente clara. Si el billete es verdadero, esa ventana debe verse limpia, sin marcas ni bordes borrosos.

Número visible dentro de la ventana:

Al observarla, se distingue el número correspondiente al valor del billete. Si no aparece o se ve difuso, probablemente sea falso.

Además, en el lado izquierdo incorporan:

Microtexto

Una franja con el número de la denominación impreso en letras muy pequeñas. Con una inspección rápida se debería distinguir sin dificultad.

Embed - Que no te estafen: Lo que tenes que saber sobre los billetes chilenos

Billetes de 10.000 y 20.000 pesos: papel texturizado y marcas de agua

A diferencia de los billetes más chicos, los de 10.000 y 20.000 están fabricados en papel especial, con textura rugosa y detalles impresos que se sienten al tacto.

Entre sus principales elementos de seguridad se encuentran:

Marca de agua:

Al mirar el billete a contraluz, aparece una figura con el número de la denominación. Esta marca se ubica debajo del número impreso en el extremo derecho.

Tres ventanillas alineadas:

También al trasluz, del lado izquierdo, se pueden ver tres pequeñas ventanas, una debajo de la otra. Si no aparecen, o si su forma no es nítida, el billete podría no ser auténtico.

Siempre es recomendable hacer el cambio de moneda en casas de cambio oficiales y, antes de recibir dinero tomate unos minuto para revisar los billetes.

Temas
Seguí leyendo

Dólares "cara chica": el Banco Central explicó qué pasará con estos billetes en los bancos

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

La ANSES dejará de retener el 20% de la AUH: ya no será obligatorio presentar la libreta sanitaria

Dólares "cara chica": Cambio clave para los que quieran comerciarlos

Con los acuíferos sanjuaninos en rojo, una nueva alerta de expertos invita a revisar cómo se gestiona el agua

"Me gusta lo que está pasando": esto dijo un multimillonario con inversiones en San Juan

El riesgo país cae a 555 puntos: la cifra más baja en siete años

En San Juan, mirá todos los ganadores del Premio Provincial a la Calidad 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la anses dejara de retener el 20% de la auh: ya no sera obligatorio presentar la libreta sanitaria
Importante

La ANSES dejará de retener el 20% de la AUH: ya no será obligatorio presentar la libreta sanitaria

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Te Puede Interesar

El nuevo régimen fiscal RIMI que viene con la reforma laboral que impulsa la Nación busca acelerar inversiones productivas y mejorar el flujo financiero de las pymes, con impacto directo en economías regionales como San Juan.
Qué es el RIMI

El capítulo poco visible de la reforma laboral de Milei: los incentivos fiscales para pymes y el impacto en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Cómo son los billetes chilenos y qué revisar para evitar ser estafados video
Tiempo en Chile

Cómo son los billetes chilenos y qué revisar para evitar ser estafados

Abusó sexualmente de su pequeña hija y también la amenazó de muerte: no irá al Penal de Chimbas
UFI Norte

Abusó sexualmente de su pequeña hija y también la amenazó de muerte: no irá al Penal de Chimbas

El día que Argentina logró la tercera estrella: así lo festejo San Juan, con una Plaza 25 explotada
En fotos

El día que Argentina logró la tercera estrella: así lo festejo San Juan, con una Plaza 25 explotada

La Zona Franca de Jáchal, más cerca: aprobaron la expropiación del terreno, tras 30 años de espera
Legislatura

La Zona Franca de Jáchal, más cerca: aprobaron la expropiación del terreno, tras 30 años de espera