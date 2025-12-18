Cómo son los billetes chilenos y qué revisar para evitar ser estafados

Antes de cambiar tu dinero en Chile , ya sea pesos argentinos o dólares, conviene conocer cómo son los billetes chilenos y qué características deben tener para asegurarte de que no sean falsos. Conocer sus elementos de seguridad te permite detectar irregularidades a simple vista y evitar caer en estafas.

Los billetes de menor denominación están fabricados en polímero, un material plástico resistente. Su textura rígida y ligeramente lisa es una de las primeras señales de autenticidad. Estos billetes cuentan con dos elementos clave:

Ventana transparente

En el sector derecho del billete aparece una ventana totalmente clara. Si el billete es verdadero, esa ventana debe verse limpia, sin marcas ni bordes borrosos.

Número visible dentro de la ventana:

Al observarla, se distingue el número correspondiente al valor del billete. Si no aparece o se ve difuso, probablemente sea falso.

Además, en el lado izquierdo incorporan:

Microtexto

Una franja con el número de la denominación impreso en letras muy pequeñas. Con una inspección rápida se debería distinguir sin dificultad.

Billetes de 10.000 y 20.000 pesos: papel texturizado y marcas de agua

A diferencia de los billetes más chicos, los de 10.000 y 20.000 están fabricados en papel especial, con textura rugosa y detalles impresos que se sienten al tacto.

Entre sus principales elementos de seguridad se encuentran:

Marca de agua:

Al mirar el billete a contraluz, aparece una figura con el número de la denominación. Esta marca se ubica debajo del número impreso en el extremo derecho.

Tres ventanillas alineadas:

También al trasluz, del lado izquierdo, se pueden ver tres pequeñas ventanas, una debajo de la otra. Si no aparecen, o si su forma no es nítida, el billete podría no ser auténtico.

Siempre es recomendable hacer el cambio de moneda en casas de cambio oficiales y, antes de recibir dinero tomate unos minuto para revisar los billetes.