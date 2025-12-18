jueves 18 de diciembre 2025

Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

Con el compromiso de resarcir el daño a dos de sus víctimas y de entregar parte del monto acordado a una entidad benéfica, la imputada recibió la suspensión de juicio a prueba, por lo que sus antecedentes penales no quedarán con una marca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

La joven sanjuanina acusada de ser una de las piezas clave en el armado de las llamadas “cuentas mulas”, utilizadas para cometer estafas virtuales, recibió la suspensión de juicio a prueba y evitó así una condena que marque sus antecedentes penales. La misma resolución alcanzó a otra mujer involucrada en la causa.

Se trata de Sheyla Sabrina López, de 22 años, quien había sido señalada por la Justicia como presunta generadora y proveedora de billeteras virtuales que, luego, eran usadas por estafadores para desviar el dinero obtenido mediante engaños por internet. Con la probation otorgada, López no llegará a juicio oral, siempre que cumpla estrictamente con las condiciones impuestas.

Según lo resuelto este jueves, la mujer que estuvo representada por los abogados Mario Padilla y Natalí Heredia deberá abonar 500 mil pesos y realizar 60 horas de trabajos comunitarios. El dinero será destinado a dos de las víctimas, ya que una tercera persona damnificada no se presentó durante el proceso judicial. El remanente del monto será derivado a una entidad benéfica.

La suspensión de juicio a prueba también fue concedida por el juez Javier Figuerola a una mujer de apellido Florenci, en términos similares, como parte de la misma causa que investigó maniobras de estafas reiteradas a través de billeteras virtuales, a través de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas y su fiscal, Pablo Martín, secundado por el ayudante fiscal Federico Pereyra.

El caso tomó notoriedad pública en mayo de 2025, cuando este diario publicó que, por primera vez en San Juan, las autoridades habían logrado identificar a una presunta creadora de “cuentas mulas”. López fue detenida en una vivienda del barrio Los Pinos, en Chimbas, y quedó bajo la lupa del Ministerio Público.

De acuerdo a la investigación, la joven contactaba a adolescentes y jóvenes apostadores, a quienes les ofrecía sumas irrisorias para que abrieran billeteras virtuales en plataformas como Belo y Personal Pay. Luego, se quedaba con los datos de acceso, cambiaba las claves y transfería esas cuentas al circuito ilegal, donde eran utilizadas por bandas dedicadas a estafas virtuales.

Las billeteras terminaron vinculadas a al menos cuatro hechos de estafa, tres en San Juan y uno en Buenos Aires, con montos que fueron desde 13.600 pesos hasta 5 millones de pesos. Los titulares de las cuentas declararon que desconocían el uso delictivo que se les dio y que actuaron por indicación de López.

Otros sospechosos y una investigación abierta

Pese a la probation concedida, la causa no está cerrada. Fuentes lugadas a la investigación remarcaron que hay otros sospechosos detrás de la maniobra, quienes todavía no fueron formalmente imputados. Es por ello que no se descarta que, llegado el momento, opten por el mismo camino que López, es decir, solicitar la suspensión de juicio a prueba para evitar una condena.

Para los investigadores, la joven era el segundo eslabón de una cadena delictiva más amplia, integrada por quienes ejecutan las estafas y por quienes se encargan de reclutar o comprar cuentas digitales. En ese sentido, la Justicia continúa analizando el rol de otros “receptores” y de personas que abren billeteras virtuales para luego venderlas.

