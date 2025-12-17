Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Un remisero y su pasajera se llevaron un gran susto este miércoles por la noche cuando el vehículo en el que se desplazaban comenzó a incendiarse de manera repentina. El fuego se inició en el sector del motor y avanzó con rapidez, provocando escenas de tensión en plena zona comercial.

El siniestro ocurrió pasadas las 21 sobre Boulevard Sarmiento, entre Elizondo y Lemos, en Villa Krause. Según informaron fuentes policiales, tanto el conductor como la pasajera lograron descender a tiempo y resultaron ilesos, aunque el automóvil quedó prácticamente destruido por las llamas.

image

No trascendieron los nombres del chofer y de su pasajera. Los testimonios señalaban que el espeso humo negro que se elevó desde el rodado fue visible a varias cuadras a la redonda y causó alarma entre los comerciantes, vecinos y transeúntes que se acercaron a esa transitada zona de Villa Krause. La situación obligó a cortar el transito mientras intentaban apagar el fuego.

image

Minutos después intervinieron dotaciones de Bomberos y personal policial de la Comisaría 6ta, que lograron controlar el incendio y ordenar el tránsito sobre el boulevard. Si bien el episodio no dejó víctimas, las pérdidas materiales fueron totales y el hecho alteró momentáneamente la actividad habitual en ese sector de Villa Krause.