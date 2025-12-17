miércoles 17 de diciembre 2025

Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

El chofer trasladaba a una pasajera cuando empezaron a salir las llamas del motor. Aunque llegaron los bomberos, el vehículo se quemó casi por completo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.

Un remisero y su pasajera se llevaron un gran susto este miércoles por la noche cuando el vehículo en el que se desplazaban comenzó a incendiarse de manera repentina. El fuego se inició en el sector del motor y avanzó con rapidez, provocando escenas de tensión en plena zona comercial.

El siniestro ocurrió pasadas las 21 sobre Boulevard Sarmiento, entre Elizondo y Lemos, en Villa Krause. Según informaron fuentes policiales, tanto el conductor como la pasajera lograron descender a tiempo y resultaron ilesos, aunque el automóvil quedó prácticamente destruido por las llamas.

image

No trascendieron los nombres del chofer y de su pasajera. Los testimonios señalaban que el espeso humo negro que se elevó desde el rodado fue visible a varias cuadras a la redonda y causó alarma entre los comerciantes, vecinos y transeúntes que se acercaron a esa transitada zona de Villa Krause. La situación obligó a cortar el transito mientras intentaban apagar el fuego.

image

Minutos después intervinieron dotaciones de Bomberos y personal policial de la Comisaría 6ta, que lograron controlar el incendio y ordenar el tránsito sobre el boulevard. Si bien el episodio no dejó víctimas, las pérdidas materiales fueron totales y el hecho alteró momentáneamente la actividad habitual en ese sector de Villa Krause.

image
