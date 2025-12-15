lunes 15 de diciembre 2025

Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas

La parte exterior de un aire comenzó a prenderse fuego en el octavo piso del Edificio Catamarán VIII. Un adolescente evitó que el fuego de expandiera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Momentos de tensión se vivieron este lunes por la tarde en un coqueto edificio céntrico de San Juan, más precisamente en el Catamarán VIII, ubicado en Avenida Libertador entre Salta y España, en Capital.

Según informaron desde Bomberos a Tiempo de San Juan, el fuego comenzó en el exterior de un aire acondicionado ubicado en el octavo piso. En ese departamento, estaba un menor de 14 años solo que, al sentir el olor, salió corriendo, agarró un matafuegos del pasillo y logró evitar que el incendio pasara a mayores. El chico también salió al balcón y comenzó a pedir ayuda a los gritos, lo que alertó a los vecinos que llamaron al 911.

Las llamas se habrían iniciado por una falla eléctrica del equipo de refrigeración, pero aún faltan las pericias para confirmarlo. Cuando llegó la dotación de bomberos el fuego ya se había extinguido gracias a la rápida acción del adolescente.

La ambulancia llegó al lugar para asistir al menor pero, afortunadamente, no sufrió quemadruas, ni intoxicación. Hubo un breve corte de tránsito en la zona para que la Policía y Bomberos trabajen. Intervendrá en la investigación, la UFI Genérica.

