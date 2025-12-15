martes 16 de diciembre 2025

Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Se conoció la identidad de Edgar Roberto Fonseca, el principal acusado por el crimen de su primo, Leónidas Ángel Fonseca, ocurrido el 2 de diciembre en un poblado del departamento Iglesia.

Por Walter Vilca
image

Por primera vez, y tras el curioso silencio de las autoridades judiciales del norte provincial, se conoció públicamente el rostro del expolicía acusado de asesinar de un cuchillazo a su primo hermano en el poblado iglesiano de Bella Vista. El caso genera conmoción por sus características y por el trasfondo de una vieja disputa por terrenos y una pelea personal que mantenían víctima y victimario a raíz de una infidelidad del pasado. Pero también causa sorpresa que, pese a afrontar el delito de homicidio simple, el imputado haya sido beneficiado con la prisión domiciliaria.

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
La imagen de Edgar Roberto “Muñeco” Fonseca, difundida ahora por Tiempo de San Juan, cobra relevancia en medio del llamativo hermetismo del fiscal Sohar Aballay, el silencio oficial en torno al expediente y la decisión del juez de garantías Martín Peñafort de ordenar que el acusado cumpla la detención en su casa de Bella Vista. Esa resolución provocó la indignación de los allegados de Leónidas Ángel Fonseca –la víctima-, quienes dejaron entrever que estarían favoreciendo o protegiendo al presunto asesino.

image
Leónidas Ángel Fonseca, la víctima.

Leónidas Ángel Fonseca, la víctima.

“Pueblo chico, infierno grande”, reza el dicho, y no faltan las especulaciones alrededor del caso. Edgar Roberto Fonseca, de 58 años y excabo de la Policía de San Juan, es hermano de un comisario general y tiene otros primos muy cercanos que también fueron policías. Lo cierto es que el dictamen del 5 de diciembre, que le permitió regresar a su hogar junto a su familia, iba a ser impugnado por la fiscalía, de modo que aún resta definir si revocan la prisión domiciliaria y lo envían al penal de Chimbas o la ratifican.

El crimen salió a la luz el martes 2 de diciembre, alrededor de las 17.30, cuando una pareja que pasaba por un callejón de ingreso a la finca familiar de los Fonseca encontró el cuerpo de Leónidas Ángel Fonseca, de 40 años, tendido boca abajo al costado de una acequia de su finca en Bella Vista. El hombre no tenía signos vitales y presentaba una herida cortopunzante en el pecho, a la altura del corazón, que le provocó la muerte casi en el acto. Al llegar los efectivos de la Comisaría 22ª, constataron la presencia de sangre y dieron aviso a la UFI Norte, que luego confirmó que se trataba de un homicidio.

image

La investigación dejó rápidamente al descubierto un conflicto familiar de vieja data. Leónidas trabajaba las tierras heredadas de sus abuelos y vivía solo en la casona de la finca, mientras que su primo Edgar Roberto explotaba otra parcela del mismo predio. La división de una propiedad de más de 40 hectáreas, sumada a resentimientos acumulados, había generado una enemistad profunda. A eso se sumó una traición que, según fuentes del caso, terminó de romper cualquier posibilidad de reconciliación: una ex pareja de Leonidas habría mantenido una relación con Roberto Fonseca.

Los investigadores policiales de la UFI Norte recogieron testimonios que ubicaban a ambos primos discutiendo horas antes del crimen y otros que situaban al “Muñeco” en el lugar del hecho en la franja horaria clave. Con esos elementos, el fiscal ordenó la detención del expolicía y el allanamiento de su vivienda, procedimiento que se concretó cerca de la medianoche del 2 de diciembre. Allí se secuestraron prendas de vestir que coincidían con la descripción de los testigos y un cuchillo con presuntas manchas de sangre. Durante su aprehensión, el imputado no ofreció resistencia y habría dicho: “Ya me tenía cansado”.

La fiscalía iba a impugnar la decisión de otorgarle la prisión domiciliaria, de modo que la familia de Leónidas Fonseca esperan que revoquen la medida y lo envíen al penal de Chimbas.

En la audiencia de formalización, realizada el 5 de diciembre, el “Muñeco” Fonseca declaró ante el juez y aseguró que mató a su primo en defensa propia. También instaló la teoría de que fue atacado por Leónidas y que actuó para proteger su vida. Sin embargo, otra versión señala que fue él quien entró a la finca a buscar a su primo y que ya llevaba el cuchillo con el que lo asesinó.

Edgar Roberto Fonseca fue imputado provisoriamente por el delito de homicidio simple y será investigado durante el plazo de 1 año, mientras cumple una medida de prisión domiciliaria por 6 meses. Aunque la defensa sostiene una versión distinta a la de la fiscalía, el caso sigue abierto y mantiene en vilo a toda la comunidad de Bella Vista, que observa cómo una disputa familiar de años terminó de la manera más trágica. Según se supo, los hijos del fallecido podrían contratar un abogado para convertirse en querellantes en la causa.

