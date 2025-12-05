viernes 5 de diciembre 2025

UFI Norte

Le dictaron prisión domiciliaria al expolicía señalado de asesinar a su primo en Iglesia

El imputado Roberto Edgardo Fonseca quedó en la mira de homicidio simple. La fiscalía buscó que la preventiva se cumpla en el Servicio Penitenciario Provincial, pero el juez no dio a lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leonidas, la víctima fatal de este asesinato en Iglesia.



Roberto Edgardo Fonseca, el único sospechoso por el asesinato de su primo Leonidas Fonseca en la localidad de Bella Vista - Iglesia, fue imputado provisoriamente del delito de homicidio simple. Este viernes tuvo la audiencia de control de detención y formalización. El representante de la UFI Norte (fiscal Sohar Aballay) le achacó el hecho con el que ahora será investigado durante el plazo de un año.

Fuentes del caso dijeron a este medio que el Ministerio Público Fiscal solicitó como medida cautelar la prisión preventiva y que se cumpla en el Servicio Penitenciario Provincial. La defensa de Leonidas Fonseca, encarnada por la defensora oficial Belén Illanes, solicitó como medida coercitiva la prisión domiciliaria.

Finalmente, el juez resolvió la prisión dejarlo con prisión domiciliaria a Leonidas Fonseca. Este medio preguntó en cuál domicilio iba a cumplirla, pero desde la Justicia dijeron que no iban a dar a conocer ese dato para que no se filtre y corra algún tipo de riesgo la investigación. El plazo de esta medida será de 6 meses, mientras que el de la IPP (Investigación Penal Preparatoria) de 1 año.

Sobre la audiencia, el Ministerio Público Fiscal relató el hecho tal como adelantó Tiempo de San Juan. Confirmando que entre los dos protagonistas había una enemistad desde hace tiempo y que terminó de la peor forma el pasado martes.

Los primos convivían en una constante tensión, las fuentes de Iglesia dijeron que solían cruzarse en la finca de enormes proporciones pues ambos la cosechaban, cada uno en su parcela correspondiente. Es por eso que las fuentes sostuvieron que creen que "Leo", a quien describieron como alguien de carácter temperamental, se encontraba en la finca cuando fue sorprendido por su pariente.

Siguiendo el relato, el presunto autor -conocido como "Muñeco"- atacó de manera inesperada a Leonidas, quien se habría hallado regando sus tierras al momento de la puñalada mortal. Otras voces aseveraron que los observaron discutir antes del sangriento final.

Ocurrido el crimen, los investigadores rápidamente dieron con Roberto Edgardo Fonseca, dada la cantidad de testigos que los observaron juntos en la previa. Incluso, fuentes del caso revelaron que -durante la detención- el imputado no ofreció resistencia y hasta habría confesado que "lo tenía cansado". Cabe destacar que la defensa habría dado a conocer otra teoría del caso, diferente a la que se ha dado públicamente.

Leonidas fue hallado muerto el martes 2 de noviembre por la tarde y su cuerpo estaba al costado de una acequia, boca abajo y con una herida producida por un arma blanca en el pecho.

De este asesinato en Iglesia y de otras polémicas hablamos en el programa de Cuarto Intermedio. Miralo acá:

