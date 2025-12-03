miércoles 3 de diciembre 2025

Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Desde que el cuerpo de Leonidas Fonseca fuera hallado sin vida y con signos de haber sufrido una muerte violenta, se conoció la historia de novela que vincula a la víctima con el único detenido por el asesinato, su primo Roberto Edgardo Fonseca, con quien mantenía diferencias por la herencia y una infidelidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.

Luego de que se confirmara que el hombre hallado muerto en una finca de Iglesia fue víctima de un crimen a sangre fría, se conoció la trama detrás del asesinato que sacude a Bella Vista y que vincula a su primo con el hecho, el único detenido en la investigación. Fuentes allegadas a contaron detalles de la disputa que Leonidas Fonseca mantenía con el sospechoso, la que habría sido el móvil del homicidio.

De 40 años, el obrero rural que trabajaba las tierras que heredó de sus abuelos y se dedicaba a la cría y doma de caballos se encontraba enemistado con una buena parte de su familia, entre ellos, Roberto Edgardo Fonseca, el presunto autor del crimen. Acorde manifestaron las fuentes, el conflicto entre los primos era de vieja data y tenía origen en la división de una finca de más de 40 hectáreas.

Para algunos, el hecho de que Leonidas se haya quedado con la casona de sus abuelos y los alrededores resultaba injusto y, por tanto, se había generado una especie de resentimiento hacia él. Las fuentes dijeron que, pese a las molestias del resto del clan, conocido en los pagos por haber comandado un fructífero negocio en los años '60, el domador asesinado había adquirido la propiedad bajo las buenas de la ley.

No obstante, esa no era la única razón por la cual la víctima y el detenido, un policía retirado, estaban enfrentados. Es que, según señalaron las fuentes, una ex pareja de Leonidas lo engañó con su primo y ello profundizó todavía más la enemistad. Que hubiera estado con su mujer fue una traición que el adiestrador de caballos no soportó y, por tanto, no había oportunidad de reconciliación.

En esa constante tensión convivían los primos, los que solían cruzarse en la finca de enormes proporciones pues ambos la cosechaban, cada uno en su parcela correspondiente. Es por eso que las fuentes sostuvieron que creen que "Leo", a quien describieron como alguien de carácter temperamental, se encontraba en la finca cuando fue sorprendido por su pariente.

Las fuentes indicaron que el presunto autor, a quien conocen como "Muñeco", atacó de manera inesperada a Leonidas, quien se habría hallado regando sus tierras al momento de la puñalada mortal. Otras voces aseveraron que los observaron discutir antes del sangriento final. Lo cierto es que los investigadores rápidamente dieron con Roberto Edgardo Fonseca, dada la cantidad de testigos que los observaron juntos en la previa. Incluso, fuentes del caso revelaron que -durante la detención- el imputado no ofreció resistencia y hasta habría confesado que "lo tenía cansado".

Para las fuentes que conocen la historia de disputa, todos los caminos conducen al aprehendido que será acusado formalmente por el crimen. En ese marco, insistieron con lo codiciada que resultaba la propiedad para toda la familia Fonseca no sólo por el patrimonio que supone la construcción, sino también por lo fértil que son sus alrededores, repleto de vertientes, plantaciones y animales.

Los Fonseca, en sus buenas épocas, habrían sido una familia trabajadora aunque con un exitoso pasar económico, gracias a la actividad agrícola que ejercía y que le permitía exportar todo tipo de productos a la ciudad sanjuanina. Ese fecundo presente los hizo crecer en tierras y hasta convertirse en los que las fuentes describieron como "los dueños de medio Iglesia". Más tarde, la proliferación de los hijos del matrimonio obligó a la subdivisión que generó peleas. Sin embargo, en este caso, dicha discordia habría alcanzado su consecuencia más grave.

Leonidas Fonseca, hijo de Norma Fonseca, una de las hijas del matrimonio que inició el negocio familiar, creció sin un padre y, por tanto, habría tenido mayor consideración de parte de sus abuelos, quienes le dejaron el caserón. Allí vivió con su esposa y sus dos hijos, hasta que se separó y quedó solo en el lugar. Si bien sus herederos, adolescentes en la actualidad, lo ayudaban con los trabajos en el campo -según indicaron las fuentes-, pasaban por el lugar de visita.

Aunque la Brigada de la UFI Norte, conducida por el fiscal Sohar Aballay, tienen al principal sospechoso tras las rejas, quedan muchas preguntas por responder y quizás la versión del enfrentamiento sea el camino para hallar la verdad sobre lo sucedido. ¿Una pelea cara a cara que terminó con el puntazo?; ¿un ataque a traición que sorprendió a la víctima?; ¿un asesinato planificado?; esos y otros tantos interrogantes pesan sobre estas horas y mantienen en vilo a toda una comunidad que es testigo de un relato de novela.

Leonidas fue hallado muerto el martes por la tarde y su cuerpo estaba al costado de una acequia, boca abajo y con una herida producida por un arma blanca en el pecho. Por el momento, se esperan resultados de la autopsia que determinen la hora de su muerte y demás indicios que ayuden a establecer cómo y quién lo asesinó.

