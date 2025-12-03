miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje "profundo y justo"

El próximo 5 de diciembre, el bodeguero comenzará a ser juzgado por el delito de 'Lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género'.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
WhatsApp Image 2025-12-03 at 5.28.14 PM (1)
WhatsApp Image 2025-12-03 at 5.28.14 PM

El bodeguero sanjuanino Juan Camuñas, denunciado en una causa por violencia de género, reapareció públicamente a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje cuestionando el tratamiento mediático del caso y difundió el posteo de una mujer que salió a respaldarlo.

Lee además
El bodeguero Juan Camuñas irá a juicio por agredir a su pareja.
Flagrancia

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, irá a juicio
un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de pocito
Violencia de género

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito

En la publicación, Camuñas señaló que algunos medios locales habrían presentado la información de manera “amarillista” y con “falta de rigor”. Para contrarrestar eso, compartió un texto escrito por Eliana Valeria Luna, una mujer que, según él mismo aclaró, lo conoce desde hace más de 20 años.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 5.28.14 PM

El mensaje de Luna plantea que en torno a la causa se generó “un clima de juicio mediático” sobre una persona que enfrenta una imputación grave. Allí sostiene que la investigación judicial debe avanzar con responsabilidad, rigor y perspectiva de género, pero también remarca que “toda persona merece ser escuchada sin ser condenada de antemano”.

La autora del post también sugiere que podrían existir elementos que indiquen un posible contexto de defensa propia, algo que, según su planteo, debería ser analizado con seriedad por la Justicia. Además critica las “simplificaciones” del tratamiento mediático, que, según describe, oscurecerían la complejidad de los hechos y terminarían por “demonizar” a Camuñas, a quien destaca como un trabajador comprometido y una figura pública.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 5.28.14 PM (1)

Camuñas acompañó el mensaje con dos enlaces al posteo original y animó a sus seguidores a leerlo completo.

El caso:

El episodio ocurrió en la madrugada del lunes 24 de noviembre en Pocito, cuando una patrulla policial intervino tras un llamado que alertaba sobre una agresión dentro de una camioneta estacionada en un sector oscuro. La víctima, una mujer de 34 años, fue encontrada en estado de shock y con lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

Al llegar a la zona de Vidart antes de Calle 9, los efectivos hallaron una Toyota Hilux detenida y, en el asiento delantero, a un hombre que aseguró estar solo. Durante la inspección del vehículo, los policías descubrieron en los asientos traseros a la mujer herida y, minutos después, identificaron al conductor como Juan Carlos Camuñas González.

La víctima presentaba golpes en el rostro, lastimaduras en la boca, tierra adherida al cuerpo y marcas compatibles con una agresión reciente. Los uniformados describieron un cuadro de fuerte nerviosismo y múltiples lesiones en el cuello, la espalda, los brazos y las piernas. Personal médico del 107 la asistió en el lugar, mientras intervenía el ayudante fiscal de turno.

Ahora será juzgado por el delito de 'Lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género' a partir del 5 de diciembre. Tal situación quedó definida tras la audiencia de presentación que tuvo lugar en los últimos días en Sala D de Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos

Santa Lucía: perdió el control en una curva y terminó dado vuelta

Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering

Revuelo en Rivadavia tras un espectacular vuelco

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Conmoción en Iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: jueces, abogados y policias de tribunales, testigos de una brutal agresion de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado
Irían todos a la cárcel

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Te Puede Interesar

Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado video
Video

Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje profundo y justo
Redes

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje "profundo y justo"

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering
Testimonio

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos
Decomiso de droga

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional
De apodo: Rey de Copas

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional