El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje "profundo y justo"

El bodeguero sanjuanino Juan Camuñas, denunciado en una causa por violencia de género, reapareció públicamente a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje cuestionando el tratamiento mediático del caso y difundió el posteo de una mujer que salió a respaldarlo.

En la publicación, Camuñas señaló que algunos medios locales habrían presentado la información de manera “amarillista” y con “falta de rigor”. Para contrarrestar eso, compartió un texto escrito por Eliana Valeria Luna, una mujer que, según él mismo aclaró, lo conoce desde hace más de 20 años.

El mensaje de Luna plantea que en torno a la causa se generó “un clima de juicio mediático” sobre una persona que enfrenta una imputación grave. Allí sostiene que la investigación judicial debe avanzar con responsabilidad, rigor y perspectiva de género, pero también remarca que “toda persona merece ser escuchada sin ser condenada de antemano”.

La autora del post también sugiere que podrían existir elementos que indiquen un posible contexto de defensa propia, algo que, según su planteo, debería ser analizado con seriedad por la Justicia. Además critica las “simplificaciones” del tratamiento mediático, que, según describe, oscurecerían la complejidad de los hechos y terminarían por “demonizar” a Camuñas, a quien destaca como un trabajador comprometido y una figura pública.

Camuñas acompañó el mensaje con dos enlaces al posteo original y animó a sus seguidores a leerlo completo.

El caso:

El episodio ocurrió en la madrugada del lunes 24 de noviembre en Pocito, cuando una patrulla policial intervino tras un llamado que alertaba sobre una agresión dentro de una camioneta estacionada en un sector oscuro. La víctima, una mujer de 34 años, fue encontrada en estado de shock y con lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

Al llegar a la zona de Vidart antes de Calle 9, los efectivos hallaron una Toyota Hilux detenida y, en el asiento delantero, a un hombre que aseguró estar solo. Durante la inspección del vehículo, los policías descubrieron en los asientos traseros a la mujer herida y, minutos después, identificaron al conductor como Juan Carlos Camuñas González.

La víctima presentaba golpes en el rostro, lastimaduras en la boca, tierra adherida al cuerpo y marcas compatibles con una agresión reciente. Los uniformados describieron un cuadro de fuerte nerviosismo y múltiples lesiones en el cuello, la espalda, los brazos y las piernas. Personal médico del 107 la asistió en el lugar, mientras intervenía el ayudante fiscal de turno.

Ahora será juzgado por el delito de 'Lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género' a partir del 5 de diciembre. Tal situación quedó definida tras la audiencia de presentación que tuvo lugar en los últimos días en Sala D de Flagrancia.