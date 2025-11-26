miércoles 26 de noviembre 2025

Flagrancia

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, irá a juicio

En la audiencia de presentación, el fiscal le achacó el delito por el cual fue denunciado y al no haber un acuerdo de solución alternativa, la causa pasó a debate oral que comenzará el próximo 5 de diciembre. Camuñas, en libertad hasta la mencionada fecha

Por Redacción Tiempo de San Juan
El bodeguero Juan Camuñas irá a juicio por agredir a su pareja.

El bodeguero Juan Camuñas irá a juicio por agredir a su pareja.

Camuñas recuperó la libertad tras la excarcelación otorgada por el juez Ricardo Moine, quien no dio lugar al pedido del fiscal Alberto Martínez de que el enólogo quede detenido con prisión preventiva hasta el comienzo del juicio.

En un momento de la audiencia de este miércoles, mientras el fiscal Martínez hacía uso de la palabra fue interrumpido por Camuñas quien aseguró: “Es la primera vez que me pasa esto, no sé que hacer”.

El próximo 5 de diciembre, la Fiscalía de Flagrancia tendrá la oportunidad de presentar todas las pruebas que señalan que Camuñas agredió a E.G. -iniciales de su pareja-, quien fue hallada en total estado de schok y presentaba lesiones visibles en distintas partes de su cuerpo.

