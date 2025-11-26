El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, irá a juicio

El reconocido bodeguero Juan Carlos Camuñas González, que fue detenido en la madrugada del lunes mientras agredía a su pareja dentro de una camioneta en una finca de Pocito , será juzgado por el delito de 'Lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género' a partir del 5 de diciembre. Tal situación quedó definida tras la audiencia de presentación que tuvo lugar este miércoles en Sala D de Flagrancia.

Camuñas recuperó la libertad tras la excarcelación otorgada por el juez Ricardo Moine, quien no dio lugar al pedido del fiscal Alberto Martínez de que el enólogo quede detenido con prisión preventiva hasta el comienzo del juicio.

En un momento de la audiencia de este miércoles, mientras el fiscal Martínez hacía uso de la palabra fue interrumpido por Camuñas quien aseguró: “Es la primera vez que me pasa esto, no sé que hacer”.

El próximo 5 de diciembre, la Fiscalía de Flagrancia tendrá la oportunidad de presentar todas las pruebas que señalan que Camuñas agredió a E.G. -iniciales de su pareja-, quien fue hallada en total estado de schok y presentaba lesiones visibles en distintas partes de su cuerpo.