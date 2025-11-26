El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

Hubo un giro inesperado en la investigación del caso del ataque a tiros contra un joven en el Barrio San Luis en Rawson . No se trataría de un ataque perpetrado por ladrones. Con las investigaciones realizadas por los jefes de la Departamental N°3 y Comisaría 24ta dieron con el verdadero portador del arma que hirió a este joven, de 31 años.

Fuentes del caso señalaron que el autor del disparo contra Lucero fue su vecino, un anciano de 76 años y de apellido Narváez. Este hombre es legítimo usuario de una pistola 9mm Bersa Thunder.

Los investigadores expresaron que se realizó una exhaustiva investigación tras conocerse el hecho, ya que había dudas. El jubilado no se entregó al instante a la policía, recién contó que manipuló su arma cuando las autoridades llegaron a su casa.

Este dijo que sintió ruidos en el fondo de su propiedad, despertó a la hija para avisarle, tomó su arma y disparó contra la silueta de dos personas. Supuestamente, él nunca se percató de que había herido a una persona y se resguardó.

Las pesquisas explicaron que hay similitudes en el relato de la pareja del herido y el vecino. Ambos hablan de dos sujetos -presuntos ladrones- y que estos se habrían querido robar el motor de un aire acondicionado. Para la policía, el damnificado de apellido Lucero escuchó los ruidos y salió a verificar qué pasaba. Luego se hicieron las dos detonaciones y una bala impactó en su cuerpo.

La bala ingresó por el cuello y salió por la zona pulmonar.

El caso empezó a ser investigado por la UFI Delitos Contra la Propiedad, pero con este giro de 180 grados, la causa ahora recayó en el fiscal Alejandro Mattar de la UFI Genérica. Sobre el autor de los disparos, se encuentra en calidad de detenido en la comisaría 24ta. Será enviado a un médico legista, como así también se le hará una absorción atómica en sus manos (pericia que comprobaría la manipulación del arma).

Las entrevistas a los vecinos fueron cruciales para confirmar cómo ocurrieron los hechos. La víctima y el ahora señalado autor de los disparos no viven en el mismo barrio, pero son vecinos, ya que sus fondos se conectan. Lucero -damnificado- vive en el Barrio San Luis y Narváez en Villa Italia.