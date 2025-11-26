miércoles 26 de noviembre 2025

El incendio en el galpón textil en Capital se habría producido por un cortocircuito

Las pérdidas fueron totales. Varios operarios terminaron intoxicados, pero ninguno fue hospitalizado; confirmaron fuentes del caso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los vecinos de la conocido Esquina Colorada vivieron un momento aterrador este martes por el impactante incendio en el galpón textil “Telas Alicia”. Bomberos sofocó las llamas tras varias horas de trabajo, pero se confirmó lo peor: las pérdidas fueron totales y varios trabajadores se intoxicaron.

Desde la Justicia expresaron que la pericia de Bomberos oficial todavía no está, pero expresaron que el incendio se habría producido por un cortocircuito en el galpón del fondo de la propiedad.

Hubo personas intoxicadas por inhalar humo, pero desde UFI Genérica informaron que todos fueron asistidos en el lugar y que ninguno fue hospitalizado. Están todos fuera de peligro.

Fuentes del caso dijeron este martes que el incendio se habría propagado muy rápido por la cantidad de goma espuma guardada en esta zona del galpón.

Esta empresa familiar queda ubicada por calle Hipólito Yirigoyen (ex San MIguel), cerca de Puyrredón, a cuadras de Ignacio de la Roza, en la Esquina Colorada. En ese lugar funciona Telas Alicia que se prendió fuego y tiene detrás otro local llamado Tapicería Gómez.

Tres dotaciones de Bomberos y una ambulancia trabajaron en el lugar, además el mismo intendente estuvo presente en la escena. El Municipio envió camiones cisterna para controlar las llamas.

