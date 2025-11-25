Se incendió un galpón textil en Capital: tres empleados intoxicados y el dueño descompensado

El incendio de una tapicería y depósito texti generó caos en una concurrida Capital, en el límite con Rivadavia, y varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para extinguir las llamas y que no se extienda a las viviendas linderas.

Procedimiento policial Recuperaron un vehículo que era buscado en La Rioja por una estafa

Vándalos A pesar de contar con custodia policial, igual robaron en una escuela del centro de Caucete

Se trata de un depósito ubicado en calle Hipólito Yirigoyen (ex San MIguel), cerca de Puyrredón, a cuadras de Ignacio de la Roza, en la Esquina Colorada. En ese lugar funciona Telas Alicia que se prendió fuego y tiene detrás otro local llamado Tapicería Gómez. Este último no habría sufrido ningún tipo de pérdida material.

Sin embargo, tres empleados debieron ser asistidos con respirador debido a que se intoxicaron con el humo que desprendió la goma espuma que se incendió. Es que estaban adentro del depósito cuando las llamas comenzaron a quemar todo e intentaron apagarlo.

Embed - Impactante incendio en un galpón textil en Rivadavia

El dueño del negocio, un hombre de 80 años de apellido Gómez, también tuvo que recibir asistencia médica porque le dio un pico de presión y se descompensó.

Según las primeras informaciones, una gran cantidad de goma espuma guardada en el galpón fue clave para que las llamas se extiendan rápidamente por todo el lugar. Ahora restan las pericias de los bomberos para descifrar qué fue lo que provocó el siniestro.

Tres dotaciones de Bomberos y una ambulancia trabajaron en el lugar en donde ya se hizo presente el intendente Sregio Miodowsky. El Municipio de Rivadavia envió camiones cisterna para controlar las llamas. Hay temor entre los vecinos y la Policía cortó el tránsito en la zona.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 20.07.54

WhatsApp Image 2025-11-25 at 20.07.53 (1)