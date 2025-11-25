Habló la familia del niño que murió en el incendio en Santa Lucía: "Nos despertamos y la mitad de la casa estaba incendiada"

Continúa la conmoción en Santa Lucía . El sábado pasado, un incendio consumió una casa y terminó con la vida de Thiago González Mella , un niño de 7 años que quedó atrapado en su habitación mientras las llamas avanzaban rápidamente por el interior de la vivienda. A casi 72 horas del siniestro, la investigación continúa abierta y aún no se ha determinado con precisión qué originó el fuego . En este contexto, la familia del pequeño habló con Tiempo de San Juan y dieron su versión de los hechos.

Según contaron, el incendio los sorprendió mientras descansaban. “Lo que yo recuerdo es que nos despertamos y la casa ya estaba la mitad incendiada. Logramos salir nosotros y no pudimos sacar al pequeño”, expresó Maira, la hermana de Thiago, con profundo dolor.

En un primer momento pensaron que se trató de una descarga eléctrica. Sobre ello, explicaron que nunca antes hubo problemas eléctricos relevantes en la casa, más allá de situaciones comunes.

Sobre el estado de salud de su papá, González Mella contó que sufrió quemaduras e inhaló gran cantidad de humo al intentar rescatar al niño: “Le quedaron un par de secuelas, pero dentro de todo está bien, no es nada grave”, señaló.

El agradecimiento por las campañas

En medio del dolor, agradeció las campañas solidarias que comenzaron a surgir tras el hecho: “Agradecer muchísimo toda la ayuda. La recibo con mucho amor porque la necesitamos, más que nada por mi familia. A todos los que han colaborado, conocidos o no, y también a ustedes por difundir la información… estamos muy agradecidos”, expresó.

Según trascendió en las redes, la familia necesita ropa, calzado, alimentos y muebles. Además, pusieron a disposición dos alias: Marce.Mella.Macro -perteneciente a la abuela del niño- y autismosanjuan.uala.

El caso

El siniestro ocurrió durante la siesta del sábado. Según confirmaron fuentes del caso, el fuego comenzó en el living y se propagó con rapidez. Thiago estaba en su habitación cuando las llamas bloquearon por completo la puerta principal, obligando a la mujer y a su papá a escapar por una ventana. El hombre intentó regresar para rescatar al niño, pero la intensidad del fuego lo hizo imposible.

Los Bomberos descartaron que hubiese explotado una garrafa: las detonaciones que escucharon los vecinos se habrían producido por el calor extremo dentro de la casa, lo que hizo estallar las ventanas. También quedó descartada una falla eléctrica tras las primeras pericias de Bomberos y Criminalística.