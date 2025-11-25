Quién era el motociclista que murió luego de varios días de agonía, tras un choque en Rawson

La muerte de Gabriel Vega, el motociclista de 41 años que estuvo una semana internado en estado crítico tras un violento siniestro en Rawson , generó una enorme conmoción entre sus familiares y amigos. En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida.

Siniestro vial Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson

Tras una semana de agonía Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

“Te vamos a extrañar, primo. Vuela alto”, escribió una de sus allegadas. Durante los días posteriores al accidente, conocidos del sanjuanino impulsaron cadenas de oración para pedir por su recuperación. Sin embargo, este lunes se confirmó su fallecimiento.

Fuentes judiciales informaron a este diario que, tras el deceso, la familia de Vega decidió donar sus órganos.

El hecho ocurrió el martes pasado, cerca de las 20, frente al supermercado Átomo ubicado sobre calle Vidart. Según datos policiales, un hombre de 70 años, identificado como Víctor Olivares, intentaba cruzar la arteria cuando fue embestido por una motocicleta KTM 200 cc. La víctima fue trasladada al hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el primer impacto, Vega continuó avanzando varios metros hasta chocar contra una camioneta que estaba estacionada a unos 50 metros del lugar. Fue asistido de urgencia y quedó internado en el Hospital Rawson, donde luchó por su vida durante una semana.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que trabaja junto a personal policial para esclarecer las circunstancias que derivaron en este doble desenlace fatal. Las pericias continúan en marcha.