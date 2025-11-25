martes 25 de noviembre 2025

Quién era el motociclista que murió luego de varios días de agonía, tras un choque en Rawson

Gabriel Vega, de 41 años, falleció el pasado lunes, tras permanecer casi una semana en terapia intensiva. Su familia lo despidió con mensajes en redes y decidió donar sus órganos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
“Te vamos a extrañar, primo. Vuela alto”, escribió una de sus allegadas. Durante los días posteriores al accidente, conocidos del sanjuanino impulsaron cadenas de oración para pedir por su recuperación. Sin embargo, este lunes se confirmó su fallecimiento.

Fuentes judiciales informaron a este diario que, tras el deceso, la familia de Vega decidió donar sus órganos.

image

El hecho ocurrió el martes pasado, cerca de las 20, frente al supermercado Átomo ubicado sobre calle Vidart. Según datos policiales, un hombre de 70 años, identificado como Víctor Olivares, intentaba cruzar la arteria cuando fue embestido por una motocicleta KTM 200 cc. La víctima fue trasladada al hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el primer impacto, Vega continuó avanzando varios metros hasta chocar contra una camioneta que estaba estacionada a unos 50 metros del lugar. Fue asistido de urgencia y quedó internado en el Hospital Rawson, donde luchó por su vida durante una semana.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que trabaja junto a personal policial para esclarecer las circunstancias que derivaron en este doble desenlace fatal. Las pericias continúan en marcha.

