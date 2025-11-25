martes 25 de noviembre 2025

En Media Agua

Pasará 8 años en el Penal de Chimbas por violar a su empleada con discapacidad

El abusador, de apellido Baigorria, es un kiosquero de Media Agua que abusó sexualmente de una joven con retraso que era su empleada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un kiosquero llamado Carlos Baigorria (67) fue condenado a pasar 8 años preso en el Servicio Penitenciario Provincial por abuso sexual con acceso carnal.

El hombre, dueño de un comercio de Media Agua, fue denunciado en diciembre de 2024, cuando el padre de la víctima se enteró de lo ocurrido. La mujer tiene 24 años pero padece una discapacidad intelectual moderada. Trabajaba en el negocio de Baigorria cuando fue abusada sexualmente.

El kiosquero llegó en libertad a las audiencias pero, este martes, el tribunal integrado por Diego Manuel Sanz, Gerardo Javier Fernández Caussi y Ana Carolina Parra, lo encontró culpable por unanimidad y decidió su traslado al Penal de Chimbas hasta que la condena quede firme.

El fiscal, Roberto Mallea, había pedido la pena de 11 años para Baigorria. Este último estuvo representado por el abogado Marcelo Salinas Weber.

La Cámara Gesell con la declaración de la víctima fue fundamental para poder condenar al abusador sexual.

