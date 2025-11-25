Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Luego de una semana de agonía, este lunes se confirmó la muerte de Gabriel Vega, el motociclista de 41 años que permanecía internado en grave estado desde el choque ocurrido la semana pasada en Rawson . En dicho siniestro falleció un hombre de 70 años, de apellido Olivares.

Fuentes judiciales dieron a conocer el fallecimiento a este diario. También informaron que, tras el deceso, su familia decidió donar sus órganos.

El hecho se registró el martes pasado, cerca de las 20, frente al supermercado Átomo ubicado sobre calle Vidart. De acuerdo con información policial, un hombre de 70 años, identificado como Víctor Olivares, intentaba cruzar la calle cuando fue embestido por una motocicleta KTM 200 cc. La víctima fue trasladada al hospital, pero falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

image

Tras el primer impacto, el motociclista continuó avanzando varios metros y terminó chocando contra una camioneta que estaba estacionada a unos 50 metros del lugar. Vega también fue asistido de urgencia y quedó internado en el Hospital Rawson, donde permaneció en estado crítico durante una semana.

El caso es investigado por la UFI Delitos Especiales, que intervino junto a personal policial para establecer las circunstancias que derivaron en el doble desenlace fatal. Las pericias continúan en curso.