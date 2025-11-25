En Chile hablan de un vuelo directo entre San Juan y La Serena: todo lo que se sabe

La alcaldesa de la Serena, Daniela Norambuena junto al ministro de Turismo Guido Romero, cuando los chilenos visitaron San Juan la semana pasada.

"¿Te imaginas llegar de La Serena a San Juan en solo 30 minutos?", es el inicio del posteo que hizo en las últimas horas el Gobierno de Coquimbo sobre un proyecto muy esperado para cruzar la cordillera, en el caso de los sanjuaninos directo a la playa.

Las autoridades chilenas, encabezadas por el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, estuvieron la semana pasada para la Fiesta del Sol en San Juan y se dieron importantes charlas para profundizar la conectividad aérea.

"Ese sueño está más cerca que nunca. Durante la gira institucional en Argentina, el gobernador Cristóbal Juliá y la alcaldesa Daniela Norambuena dieron un paso clave para impulsar vuelos directos que acerquen a nuestras comunidades, potencien el turismo y abran nuevas oportunidades para la región. Avanzamos en gestiones junto a IATA y ACHILA, para dialogar con aerolíneas nacionales y con Aerolíneas Argentinas, proyectando rutas que dinamicen la economía local y fortalezcan el intercambio cultural y comercial", describieron los coquimbanos en redes sociales.

Agregaron que "la modernización del Aeropuerto de La Serena ya está en marcha… y este nuevo puente aéreo puede convertirse en una conexión histórica que miles de familias llevan esperando más de 20 años".

Esta apuesta está en línea con lo que adelantó Marcelo Orrego este martes, hablando de charlas con JetSmart y de algunos vuelos como experiencia piloto hacia Chile, pero no dio precisiones.

Según informaron en la Televisión Nacional de Chile, hubo intensas conversaciones de los coquimbanos con autoridades locales, con las líneas aéreas nacionales y con Aerolíneas Argentinas para mejorar la conectividad aérea con provincias claves del centro argentino como San Juan y Mendoza.

"En principio sostuvieron una reunión con el gobernador argentino Marcelo Orrego donde analizaron los principales desafíos del transporte aéreo internacional regional incluyendo la falta de vuelos directos, la infraestructura económica y el acceso a comercio mediante rutas más eficientes especialmente en la temporada equivalente. Se destacó la necesidad de profundizar corredores logísticos que potencien el desarrollo productivo y turístico en ambos lados de la cordillera", dice el informe.

"Creemos firmemente que cuando podemos lograr acuerdos comerciales dentro de San Juan y La Serena nosotros perfectamente podemos establecer propuestas de aéreo y que al mismo tiempo pueda generar un equilibrio cultural, social y donde también las personas de allá de La Serena, de Coquimbo, de toda la región de Coquimbo puedan visitar San Juan de manera turística", destacó la alcaldesa de la Serena, Daniela Norambuena.

La funcionaria también destacó el valor histórico y simbólico de esta conexión, recordando que el último vuelo comercial directo entre ambas regiones se operó hace 20 años. "Estamos trabajando firmemente para poder tener mejor conectividad y qué mejor que a través del aeropuerto de La Serena, un aeropuerto que está mejorándose, mejorándose para poder recibir a los sanjuaninos. Sabemos que en media hora en un vuelo aéreo podemos recibir a la gente de San Juan y también nosotros venir a disfrutar de San Juan".

La alcaldesa enfatizó que la realización del aeropuerto y la apertura de vuelos directos no solo facilitarán el transporte, sino que también impulsarán el desarrollo turístico y la integración regional, fortaleciendo los lazos entre La Serena y San Juan y haciendo posible la integración largamente esperada por la gente.