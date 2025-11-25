martes 25 de noviembre 2025

Violencia de género

Aceptó 10 años de prisión el sujeto que casi asesina a su expareja de varios cuchillazos en Chimbas

Se trata de Renzo Esquivel. Este caso tuvo mucha repercusión cuando fue el hecho porque el que le salvó la vida a la víctima fue su hijo, le lanzó un camión de juguete para que dejara de lastimarla.

Por Pablo Mendoza
image
Según la investigación de la UFI CAVIG, el hecho ocurrió el 30 de marzo de este año en el barrio Los Pinos, cuando Esquivel, tras una discusión, sacó un cuchillo de carnicero y atacó brutalmente a su pareja en distintas partes del cuerpo (le provocó más de 10 heridas cortopunzantes). Fue entonces cuando su hijo mayor intervino heroicamente: le arrojó un camión de juguete en la cabeza para que dejara de apuñalar a su madre. Esa reacción le permitió a la víctima zafarse y pedir ayuda a una vecina, que junto a otros moradores la socorrieron y la trasladaron de urgencia al Hospital Marcial Quiroga.

image

El fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio, a cargo del caso, sostiene que Esquivel actuó con la clara intención de matar a su pareja y que no logró su cometido únicamente por la intervención del niño y de terceros. La mujer sufrió múltiples heridas de gravedad y permaneció internada, aunque logró sobrevivir.

image
De izquierda a derecha, la abogada defensora Sandra Leveque, el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio.

De izquierda a derecha, la abogada defensora Sandra Leveque, el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio.

La investigación reveló que la víctima vivía desde hacía años en un círculo de violencia constante, con amenazas y agresiones físicas y verbales, que se intensificaban cuando Esquivel consumía alcohol y drogas. El informe de riesgo de violencia de género arrojó un nivel alto, lo que reforzó la acusación.

Los testimonios de vecinos fueron claves porque lo vieron encima de la víctima con el cuchillo, la entrevista psicológica al menor que lo describe con detalles, la declaración de médicos y peritos que constataron la gravedad de las lesiones y hasta la confesión del propio acusado, quien dijo a la Policía que “quería matarla”, expresaron fuentes judiciales.

image
El tribunal integrado por Federico Rodríguez, Flavia Allende y Leonardo León.

El tribunal integrado por Federico Rodríguez, Flavia Allende y Leonardo León.

El juicio abreviado estuvo presidido por el tribunal colegiado compuesto por Federico Rodríguez, Flavia Allende y Leonardo León. Representando a la defensa estuvo la defensora oficial Sandra Leveque y el fiscal de UFI CAVIG fue Mario Panetta.

image
