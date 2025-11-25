Aceptó 10 años de prisión el sujeto que casi asesina a su expareja de varios cuchillazos en Chimbas

Según la investigación de la UFI CAVIG, el hecho ocurrió el 30 de marzo de este año en el barrio Los Pinos, cuando Esquivel, tras una discusión, sacó un cuchillo de carnicero y atacó brutalmente a su pareja en distintas partes del cuerpo (le provocó más de 10 heridas cortopunzantes). Fue entonces cuando su hijo mayor intervino heroicamente: le arrojó un camión de juguete en la cabeza para que dejara de apuñalar a su madre. Esa reacción le permitió a la víctima zafarse y pedir ayuda a una vecina, que junto a otros moradores la socorrieron y la trasladaron de urgencia al Hospital Marcial Quiroga.
El fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio, a cargo del caso, sostiene que Esquivel actuó con la clara intención de matar a su pareja y que no logró su cometido únicamente por la intervención del niño y de terceros. La mujer sufrió múltiples heridas de gravedad y permaneció internada, aunque logró sobrevivir.
La investigación reveló que la víctima vivía desde hacía años en un círculo de violencia constante, con amenazas y agresiones físicas y verbales, que se intensificaban cuando Esquivel consumía alcohol y drogas. El informe de riesgo de violencia de género arrojó un nivel alto, lo que reforzó la acusación.
Los testimonios de vecinos fueron claves porque lo vieron encima de la víctima con el cuchillo, la entrevista psicológica al menor que lo describe con detalles, la declaración de médicos y peritos que constataron la gravedad de las lesiones y hasta la confesión del propio acusado, quien dijo a la Policía que “quería matarla”, expresaron fuentes judiciales.
El juicio abreviado estuvo presidido por el tribunal colegiado compuesto por Federico Rodríguez, Flavia Allende y Leonardo León. Representando a la defensa estuvo la defensora oficial Sandra Leveque y el fiscal de UFI CAVIG fue Mario Panetta.