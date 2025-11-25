martes 25 de noviembre 2025

Capital

Una policía motorizada chocó violentamente contra una camioneta en el microcentro

El siniestro fue en la esquina de Avenida Córdoba y Mendoza. Uno de los vehículos cruzo en rojo y ahora se investiga a fondo para saber cuál fue.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Durante la jornada de este lunes, minutos antes de las 21:00, se produjo un violento siniestro vial. Los vehículos protagonistas fueron una camioneta de gran porte y una moto perteneciente a la Policía. La conductora de la moto Honda 700cc terminó con diferentes lesiones e internada en el Hospital Rawson.

Según fuentes del caso, el siniestro pasó en la esquina de Avenida Córdoba y Mendoza. En esta intersección hay semáforos y ahora se está tratando de establecer que vehículo pasó en rojo, no había testigos presenciales que confirmaran cuál fue el que cometió la infracción.

La motociclista fue identificada como Selenia Ana Vega. Según fiscalía, ella estaba trabajando y pertenece a la Unidad Coordinador de la Policía de San Juan. La camioneta Ford Ranger la conducía un hombre, Guillermo Agustín Podesta González (41).

También se estableció que la camioneta circulaba por Avenida Córdoba de Este a Oeste y la moto lo hacía por Mendoza de Norte a Sur. En el hecho está trabajando personal de la UFI N°1 a cargo de Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo.

