Atrapan a un ladrón por robar tomates en un invernadero de Santa Lucía

Un insólito hecho delictivo se registró en Santa Lucía, donde dos sujetos fueron sorprendidos robando tomates en un invernadero ubicado en inmediaciones de callejón Jáchal y Balcarce. Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido por el CISEM, que comisionó de inmediato a personal policial al lugar.

Al llegar, los efectivos observaron a dos hombres cargando un cajón repleto de tomates. Al notar la presencia policial, ambos emprendieron la huida hacia el interior del Asentamiento Pedro Echagüe. Durante la persecución, uno de ellos logró escapar entre las viviendas, mientras que el otro fue interceptado en el sector 2, sobre calle Gutiérrez.

La situación se volvió tensa debido a la hostilidad de algunos vecinos de la zona, comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos para evitar la aprehensión. Aun así, la Policía detuvo al sospechoso y puso en conocimiento a la Fiscalía, que ordenó iniciar el procedimiento especial de Flagrancia por hurto simple.

El detenido fue identificado como Daniel Carrizo, quien posee antecedentes penales. El personal actuante de este procedimiento fue la Unidad operativa Balcarce , el Destacamento Alto de Sierra y casilla policial Pellegrini.