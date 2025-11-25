La obra de una importante escuela albergue sanjuanina, a punto de terminar

La obra de sustitución integral de la Escuela Albergue Provincia de San Luis, ubicada en 25 de Mayo, tiene un 83% de avanza y está en su etapa final.

Con un avance del 83%, el proyecto desarrollado por el Ministerio de Infraestructura continúa con la sustitución integral de la Escuela Albergue Provincia de San Luis, ubicada en el departamento 25 de Mayo, avanza sin pausa. La tarea se encuentra en su fase final y concentra trabajos en terminaciones interiores, exteriores y en la adecuación del entorno inmediato del edificio.

Balance El éxito de la Fiesta Nacional del Sol 2025 impulsa dos cambios clave para la edición 2026, ¿cuáles son?

Las tareas actuales consolidan el funcionamiento de los espacios educativos y de albergue. En el interior, se ejecuta la colocación de enduido plástico, el pintado de cielorrasos de durlock y de correas metálicas, junto con la fabricación del mobiliario fijo destinado a la cocina y las aulas. Estas acciones permiten completar la definición de los ambientes y avanzar hacia la etapa de pintura final.

54936241996_5cb30a5433_o

En el exterior del edificio se trabaja en la aplicación del revestimiento texturado tipo salpicret, que unifica la estética y mejora la resistencia superficial de los muros. También se realiza el montaje de pérgolas metálicas en sectores semicubiertos y la colocación de portones en el patio técnico, equipamiento clave para el orden y la seguridad operativa.

image

El progreso incluye además la compactación del terreno en el sector de vereda, paso previo a la conformación definitiva de accesos y circulaciones exteriores. Estas tareas permitirán completar la vinculación del edificio con el espacio público y finalizar la urbanización del entorno inmediato.

54935290572_02668a9b90_o

Con estos avances, la obra avanza hacia su instancia de cierre, en la que se iniciarán las pruebas de instalaciones y las habilitaciones correspondientes. "Una vez concluida, la nueva escuela albergue ofrecerá espacios modernos, seguros y funcionales para estudiantes y docentes del departamento 25 de Mayo", afirmaron las autoridades.