El talento sanjuanino brilló en los escenarios de la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

Los cuatro escenarios del Predio Ferial le dieron el cierre perfecto a la edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol, con una gran respuesta del público y una fuerte presencia de talento local donde miles de sanjuaninos se acercaron para vivir la última jornada de la celebración cultural más importante de la provincia.

Más de 40 músicos y grupos sanjuaninos, junto a cuerpos de danza de distintos departamentos, protagonizaron una noche en la que el arte local volvió a ocupar el centro de la escena. Con más de 60.000 asistentes recorriendo el predio, la música convivió con las propuestas gastronómicas, los stands institucionales y los espacios recreativos que se distribuyeron a lo largo del circuito ferial.

Los escenarios La Peña, Energético, Clásico y el Paseo Federal tuvieron un gran acompañamiento del público, que disfrutó de cada presentación cantando, bailando e interactuando con los artistas. La diversidad de géneros permitió que cada espacio construyera su propio clima, consolidando la participación de artistas locales como uno de los ejes más celebrados de la noche.

El cierre de la última jornada llegó de la mano del Escenario Energético, donde la banda de cumbia pop Pijama Party encendió la celebración con un show vibrante que hizo bailar a todos los presentes, convirtiendo el final de la edición 2025 en una verdadera fiesta colectiva.

La Fiesta Nacional del Sol se despidió así con un contundente apoyo del público y una nueva puesta en valor de la creatividad y el talento artístico sanjuanino.

FUENTE: Sí San Juan