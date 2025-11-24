lunes 24 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran cierre

El talento sanjuanino brilló en los escenarios de la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

Fueron los encargados de poner el broche de oro de cuatro exitosas jornadas en los escenarios La Peña, Energético, Clásico y Paseo Federal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Abelino Cantos, uno de los grandes que pasó por la Fiesta Nacional del Sol.

Abelino Cantos, uno de los grandes que pasó por la Fiesta Nacional del Sol.

Los cuatro escenarios del Predio Ferial le dieron el cierre perfecto a la edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol, con una gran respuesta del público y una fuerte presencia de talento local donde miles de sanjuaninos se acercaron para vivir la última jornada de la celebración cultural más importante de la provincia.

Lee además
Con un aprobado de casi 10 puntos, terminó la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Aprobada por la gente

Los sanjuaninos, encantados con la Fiesta del Sol 2025: lo que más les gustó y lo que queda por mejorar
asi disfruto el publico del cierre de la fiesta nacional del sol 2025
Galería de fotos

Así disfrutó el público del cierre de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Más de 40 músicos y grupos sanjuaninos, junto a cuerpos de danza de distintos departamentos, protagonizaron una noche en la que el arte local volvió a ocupar el centro de la escena. Con más de 60.000 asistentes recorriendo el predio, la música convivió con las propuestas gastronómicas, los stands institucionales y los espacios recreativos que se distribuyeron a lo largo del circuito ferial.

image

Los escenarios La Peña, Energético, Clásico y el Paseo Federal tuvieron un gran acompañamiento del público, que disfrutó de cada presentación cantando, bailando e interactuando con los artistas. La diversidad de géneros permitió que cada espacio construyera su propio clima, consolidando la participación de artistas locales como uno de los ejes más celebrados de la noche.

image

El cierre de la última jornada llegó de la mano del Escenario Energético, donde la banda de cumbia pop Pijama Party encendió la celebración con un show vibrante que hizo bailar a todos los presentes, convirtiendo el final de la edición 2025 en una verdadera fiesta colectiva.

La Fiesta Nacional del Sol se despidió así con un contundente apoyo del público y una nueva puesta en valor de la creatividad y el talento artístico sanjuanino.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas

Cerca de 320 mil personas visitaron la Fiesta Nacional del Sol 2025

Reclutando futuros rugbiers: la fuerte apuesta del Jockey Club en la Fiesta del Sol

Alejandro, el infaltable de las canchas que ahora llevó su oficio a la Fiesta del Sol

Los invisibles que sostienen la Fiesta del Sol: historias desde el detrás de escena de la FNS

Entre semitas, vinos, tejidos y cerámicos, los departamentos se lucieron en la Feria de la FNS 2025

"He disfrutado mucho de esta Fiesta" y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los casamientos del ano: las influencers sanjuaninas que dieron el si y tiraron la casa por la ventana
Imágenes

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía
Dolor

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería
En las redes

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal
Rivadavia

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal

Captura de Google Maps del lugar donde fue encontrada la pareja.
En Córdoba

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

Te Puede Interesar

La bomba del Central campeón y el pasillo del Pincha: el fútbol sanjuanino, entre un trofeo merecido a la banca a los jugadores de Estudiantes
Opiniones divididas

La bomba del Central campeón y el pasillo del Pincha: el fútbol sanjuanino, entre un "trofeo merecido" a la banca a los jugadores de Estudiantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
El control fronterizo Juntas del Toro en el paso de Agua Negra, del lado chileno.
Temporada a full

Mirá todas las mejoras que estrena el Paso de Agua Negra para una mejor experiencia de sanjuaninos y chilenos este verano

La historia de la Villa Hipódromo, el club que en dos años levantó su cancha, se metió a la liga y peleará por su primera corona
Sentido de pertenencia

La historia de la Villa Hipódromo, el club que en dos años levantó su cancha, se metió a la liga y peleará por su primera corona

Abelino Cantos, uno de los grandes que pasó por la Fiesta Nacional del Sol.
Gran cierre

El talento sanjuanino brilló en los escenarios de la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

Cómo avanza la lucha contra las vinchucas y el mal de Chagas en San Juan.
Salud

El chagas en San Juan y cuál es el departamento que está muy cerca de la interrupción de la transmisión