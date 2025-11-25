Tragedia en Santa Lucía: todavía no se confirma qué inició el incendio que acabó con la vida del nene de 7 años

De igual manera, desde la Justicia han descartado diferentes hipótesis. La primera de ellas es que no explotó una garrafa en el interior de la vivienda. Agregaron que las explosiones que se sintieron fueron del mismo calor que había adentro de la vivienda y el incendio, al propagarse, hizo que explotaran las ventanas.
También se descartó que haya sido un problema eléctrico. Con la pericia realizada a prima facie por Bomberos y Criminalística se confirma que no hubo falla eléctrica.
La hipótesis de qué ocurrió cuando estaba iniciado el fuego está clara. Thiago estaba en su habitación cuando las llamas comenzaron en el sector del living, mientras los otros habitantes descansaban en la siesta. El fuego avanzó con rapidez y el humo se propagó por toda la casa, lo que alertó a la familia. Intentaron escapar, pero la puerta principal no fue una opción: quedó bloqueada por el fuego, por lo que padre e hija tuvieron que salir por una ventana. El padre, en un acto desesperado, intentó regresar para rescatar a Thiago, pero no pudo volver a ingresar debido a la intensidad de las llamas.
Solo él y su hija lograron ponerse a salvo; el pequeño quedó atrapado en su habitación y no pudo ser rescatado. Posteriormente, al llegar los bomberos y personal médico, se constató que Thiago había fallecido.