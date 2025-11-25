martes 25 de noviembre 2025

Investigación

Tragedia en Santa Lucía: todavía no se confirma qué inició el incendio que acabó con la vida del nene de 7 años

Los Bomberos siguen trabajando a fondo para confirmar cómo se inició. De igual manera se descarta que haya sido la explosión de una garrafa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lo que dejó la tragedia en Santa Lucía. Imágenes Coco Porcel - Tiempo de San Juan
Impactantes imágenes

Silencio y consternación total en Santa Lucía tras el incendio donde murió un niño de 7 años
quien era thiago, el nino que murio en el incendio en santa lucia
Dolor

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

De igual manera, desde la Justicia han descartado diferentes hipótesis. La primera de ellas es que no explotó una garrafa en el interior de la vivienda. Agregaron que las explosiones que se sintieron fueron del mismo calor que había adentro de la vivienda y el incendio, al propagarse, hizo que explotaran las ventanas.

image

También se descartó que haya sido un problema eléctrico. Con la pericia realizada a prima facie por Bomberos y Criminalística se confirma que no hubo falla eléctrica.

Fuentes del caso confirmaron que no se descarta ninguna hipótesis, pero, de igual manera, este hecho ha dejado a una familia destrozada, con una pérdida gigantesca. Este diario publicó un día después cómo estaban los vecinos del lugar y todavía no podían salir del shock.

La hipótesis de qué ocurrió cuando estaba iniciado el fuego está clara. Thiago estaba en su habitación cuando las llamas comenzaron en el sector del living, mientras los otros habitantes descansaban en la siesta. El fuego avanzó con rapidez y el humo se propagó por toda la casa, lo que alertó a la familia. Intentaron escapar, pero la puerta principal no fue una opción: quedó bloqueada por el fuego, por lo que padre e hija tuvieron que salir por una ventana. El padre, en un acto desesperado, intentó regresar para rescatar a Thiago, pero no pudo volver a ingresar debido a la intensidad de las llamas.

Solo él y su hija lograron ponerse a salvo; el pequeño quedó atrapado en su habitación y no pudo ser rescatado. Posteriormente, al llegar los bomberos y personal médico, se constató que Thiago había fallecido.

