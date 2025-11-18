martes 18 de noviembre 2025

Fue seguido por CISEM

El raid delictivo de los delincuentes que robaron un auto en Rivadavia y terminaron en Santa Lucía

El otro vehículo que secuestraron fue utilizado de apoyo para sustraerle el auto a una mujer de 64 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-18 at 8.48.24 PM

Un raid delictivo que comenzó en Rivadavia y terminó en Santa Lucía quedó al descubierto luego de que personal policial analizara durante dos días las cámaras del CISEM. Según informaron fuentes policiales, en la madrugada del domingo 16 delincuentes robaron un Renault Clio y utilizaron como vehículo de apoyo un Fiat Siena.

Tras la denuncia realizada por una mujer de 64 años, domiciliada en Rivadavia, se tomó conocimiento inmediato del hecho y se convocó al personal de Automotores. Desde ese momento se inició un minucioso seguimiento del recorrido captado por las cámaras de seguridad, trabajo que se extendió hasta este martes, cuando finalmente se completó el análisis de todas las filmaciones.

Con esa información, los investigadores se constituyeron en la zona de Santa Lucía, donde lograron ubicar uno de los vehículos sustraídos. La investigación continúa para determinar el paradero del resto de lo robado y la identidad de los responsables, cuyo desplazamiento entre departamentos evidencia la planificación del accionar delictivo.

En el caso intervinieron el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, quienes coordinan las diligencias para avanzar sobre los autores del robo.

Temas
