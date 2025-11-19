jueves 20 de noviembre 2025

Fraude virtual

Llamaron a una abuela para "advertirle" por una estafa y eran embaucadores que le sacaron $11.000.000

La víctima fue una anciana de 82 años de Santa Lucía que recibió el llamado de un supuesto agente bancario y terminó engañada. Le vaciaron la cuenta bancaria.

Por Walter Vilca
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

El ingenio de los delincuentes ya no tiene límites. Desconocidos llamaron al celular de una anciana con el pretexto de alertarla sobre un intento de estafa en su cuenta bancaria y la terminaron estafando. Con la excusa de ayudarla a proteger su dinero, le sacaron sus datos personales e hicieron desaparecer los 11.000.000 de pesos que poseía en su caja de ahorro.

La insólita estafa ocurrió el lunes último en un domicilio de calle Hipólito Yrigoyen, en Santa Lucía. Fuentes judiciales señalaron que la nueva víctima de los fraudes virtuales fue una señora de 82 años, de apellido Trigo, quien ese día en horas de la mañana recibió el extraño llamado de un supuesto empleado del Banco Galicia.

La anciana jamás advirtió que todo era parte de un engaño. El sujeto le dijo que desconocidos habían intentado obtener un préstamo de 7.000.000 de pesos a su nombre y la llamaban justamente para alertarla sobre la maniobra. El engaño empezó con ese cuento y después le aseguraron que necesitaban chequear sus datos personales para proteger su cuenta.

Fuentes del caso comentaron que el delincuente le solicitó información personal y hasta fotos, y la abuela siguió las indicaciones sin percatarse de que estaba suministrando datos claves. El sujeto agradeció su colaboración y luego se despidió diciéndole que se quedara tranquila.

La anciana creyó todo lo que escuchaba. Horas más tarde ella, o un familiar suyo, entró a su cuenta bancaria y descubrió que se la habían vaciado. Le habían sacado los 11.000.000 de pesos que guardaba como ahorro. La mujer mayor posteriormente concurrió a la sede del Banco Galicia en San Juan Capital para informar sobre lo sucedido y le bloquearon su cuenta para evitar que los delincuentes siguieran operando. La denuncia fue hecha en la Comisaría 5ta de Santa Lucía, pero el caso será trabajado en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

