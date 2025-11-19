miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Peligroso

Cayó un hombre armado en Rawson: tenía un pistolón y pedido de captura vigente

La UFI Delitos Contra la Propiedad allanó una vivienda en el barrio Valle Grande y detuvo a un sujeto que, además de poseer un arma sin documentación, era buscado por un caso de abuso de arma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.23.00
WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.23.01 (1)
WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.23.01

En un operativo realizado este miércoles por la mañana, personal de la UFI Delitos Contra la Propiedad llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Valle Grande, en Rawson, donde se sospechaba que se ocultaba un reducidor de objetos robados.

Lee además
la joven apunalada en el barrio la estacion pidio proteccion para su familia y amplio su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Imagen ilustrativa
Escruche

Se llevaron hasta los aires acondicionados en un golpe delictivo contra una casa del Médano

El procedimiento se concretó en una casa ubicada en la Manzana 1, lote 2, sector 8. Tras una minuciosa inspección, los investigadores hallaron un pistolón marca Rexio, de doble cañón, número 53035. El arma fue incautada de inmediato.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.23.01

Como resultado del operativo, quedó detenido Lucas Felipe Molina, de 30 años, quien no pudo acreditar documentación ni autorización para la tenencia del arma, por lo que se lo imputó en el marco del artículo 189 Bis del Código Penal por tenencia ilegal de arma de fuego.

Además, al verificar sus antecedentes, se constató que Molina presentaba un pedido de captura vigente emitido por la UFI Genérica por el delito de abuso de arma, motivo por el cual fue puesto a disposición de la Justicia.

La investigación avanza con intervención de la UFI Genérica por el hallazgo del arma y las causas conexas.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.23.01 (1)
Seguí leyendo

La travesura de un compañerito, la principal hipótesis del incidente que terminó con un alumna internada

Jueces, fiscales y funcionarios de renombre dieron el presente en un día histórico en la Justicia

"A ponerle garra": el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos

Las mil y una del "Oso" Limoye: robó dos garrafas de un negocio y volverá al Penal de Chimbas

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión

Una niña de Pocito intentó hacer un desafío de TikTok, provocó un incendio y su familia perdió todo

El "Estafador de ancianas" admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso

Persecución policial en medio de una finca de Caucete por el robo de una bicicleta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cayo una empleada domestica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no ira a prision
Juicio abreviado

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Te Puede Interesar

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viví la Fiesta del Sol con Tiempo de San Juan, en un streaming desde el corazón del predio
¡Prentede!

Viví la Fiesta del Sol con Tiempo de San Juan, en un streaming desde el corazón del predio

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas video
Tiempo pregunta

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas

Imagen ilustrativa
Escruche

Se llevaron hasta los aires acondicionados en un golpe delictivo contra una casa del Médano

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: San Juan es la ciudad del futuro
Fórum FNS

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: "San Juan es la ciudad del futuro"