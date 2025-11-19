Cayó un hombre armado en Rawson: tenía un pistolón y pedido de captura vigente

En un operativo realizado este miércoles por la mañana, personal de la UFI Delitos Contra la Propiedad llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Valle Grande, en Rawson, donde se sospechaba que se ocultaba un reducidor de objetos robados.

El procedimiento se concretó en una casa ubicada en la Manzana 1, lote 2, sector 8. Tras una minuciosa inspección, los investigadores hallaron un pistolón marca Rexio, de doble cañón, número 53035. El arma fue incautada de inmediato.

Como resultado del operativo, quedó detenido Lucas Felipe Molina, de 30 años, quien no pudo acreditar documentación ni autorización para la tenencia del arma, por lo que se lo imputó en el marco del artículo 189 Bis del Código Penal por tenencia ilegal de arma de fuego.

Además, al verificar sus antecedentes, se constató que Molina presentaba un pedido de captura vigente emitido por la UFI Genérica por el delito de abuso de arma, motivo por el cual fue puesto a disposición de la Justicia.

La investigación avanza con intervención de la UFI Genérica por el hallazgo del arma y las causas conexas.