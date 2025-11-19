Se llevaron hasta los aires acondicionados en un golpe delictivo contra una casa del Médano

Una banda de ladrones entró a una casa de un loteo privado de Médano de Oro y casi la vaciaron entera. El robo fue este miércoles en la madrugada y se llevaron dos aires acondicionados, televisores y hasta prendas de vestir, entre otras cosas.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría de Médano de Oro, pero ya tomó intervención el personal de la UFI Delitos contra la Propiedad. La damnificada fue la familia Oroste, que tiene su domicilio en el loteo María Auxiliadora, ubicado en la calle 13, entre Ramón Franco y América, informaron fuentes judiciales.

Los dueños de esa propiedad contaron en la Policía que se ausentaron el martes en la mañana y regresaron en las primeras horas de este miércoles. Ahí se toparon con el desorden. La puerta principal estaba forzada.

También descubrieron que les habían robado los televisores, de 42 y 65 pulgadas, una computadora, prendas de vestir, calzados y hasta una licuadora. Lo llamativo fue que los delincuentes se tomaron el trabajo de desconectar los dos aires acondicionados de la vivienda y se los llevaron.

Por la cantidad de efectos y el tamaño de los mismos, dan por descontado que actuaron más de dos personas y que utilizaron un vehículo para trasladar todas las cosas. Fue otra de las maniobras conocidas como “escruches”, que son los robos perpetrados contra viviendas u oficinas en donde no hay nadie y en los cuales fuerzan puertas o ventanas.