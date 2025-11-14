viernes 14 de noviembre 2025

Operativo en Rawson

Le secuestraron más de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaría relacionado al robo a una camioneta en Lateral de Circunvalación

Un allanamiento en el Barrio Franklin Rawson terminó con un detenido, sospechado de participar en el violento robo a una Volkswagen Amarok ocurrido el jueves. Le encontraron dinero en efectivo, teléfonos y cheques por un monto millonario. Investiga la UFI Delitos contra la Propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 46 años fue detenido este viernes en el Barrio Franklin Rawson, en el marco de la investigación por el robo a una camioneta Volkswagen Amarok ocurrido el último jueves en Lateral Este de Circunvalación, a la altura del 799 Este. Según informaron fuentes policiales, el operativo permitió secuestrar más de $2.500.000 en efectivo y cheques con cifras millonarias, elementos que lo vincularían directamente con el hecho.

El sospechoso fue identificado como Miguel Alejandro Pérez. Personal policial irrumpió en su domicilio y, tras una requisa, halló varios teléfonos celulares y una importante suma de dinero que coincide con lo denunciado por la víctima del atraco.

image
El dinero secuestrado.

El dinero secuestrado.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes habían violentado la ventanilla de la Amarok para sustraer una mochila que contenía 2.500 dólares y dos cheques por un total de seis millones de pesos. Ese botín, indicaron fuentes del caso, sería el mismo que apareció en poder del detenido.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con las medidas para determinar si Pérez actuó solo o si existen otros implicados en el robo millonario.

