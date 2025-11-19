Jueces, fiscales y funcionarios de renombre dieron el presente en un día histórico en la Justicia

Este miércoles se llevó adelante el acto de jura del nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí , y, como pocas veces sucede, el evento reunió a las funcionarios judiciales más importantes de la Justicia, lo mismo que a referentes del Poder Ejecutivo encabezados por el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín .

Para la Justicia resultó el suceso del año por la cantidad de jueces y fiscales que asistieron al salón de actos del Sirio Libanés, donde funciona la Escuela Judicial, y el espacio se vio desbordado por la muchedumbre, la que lógicamente estaba integrada por familiares del líder del Ministerio Público y sucesor de Eduardo Quattropani . Lo cierto es que a la asunción del nuevo jefe de los fiscales -tal parece- no quiso faltar nadie.

Además de los intendentes de Rivadavia, Santa Lucía y Capital, al igual que de los funcionarios del gabinete provincial, en las filas del público se destacó la presencia del juez federal Leopoldo Rago Gallo, del fiscal federal Francisco Maldonado, del presbítero José Juan García -en representación de la Iglesia- y del Fiscal de Estado Sebastián Dávila.

La cúpula de la Policía también presenció la jura, lo mismo que los representantes de organismos claves en el funcionamiento de la Justicia, como lo son el Colegio de Magistrados (Ana Lía Larrea), el Foro de Abogados (Franco Montes), la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas (Fernando Castro) y la Unión Judicial (Sebastián López) y el Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (Laura Romarión).

Desde el gobernador, pasando por jueces y fiscales, hasta abogados litigantes, todos dijeron presente en el acto de jura del Fiscal General

Entre los jueces no sólo se distinguieron los del fuero penal, de Cámara, de Impugnación y de Garantías, sino también los de otros ámbitos como el Civil, Laboral, Familia y de la Justicia de Menores. Algunos, que no hallaron lugar en las cercanías del escenario debieron apostarse en el piso superior, desde donde se podía apreciar la cantidad de asistentes.

La presencia que llamó la atención fue la de los cuatro hombres de confianza de 'Jimmy' Quattropani que presentaron su renuncia el día anterior. Se trata de Rolando Lozano, Fernando Rahmé, Federico Ozollo y Andrés Noguera, quienes habían sido informados con anterioridad que no serían tenidos en cuenta por Baigorrí, que decidió eliminar a los supervisores de las unidades fiscales. Pese a su discontinuidad, acudieron al acto e, incluso, se los observó con varias personas que reconocían su labor.

Muchas sonrisas y abrazos, camaradería y clima festivo se percibió en el acontecimiento que contó con poca solemnidad, sólo se entonaron las estrofas del Himno Nacional y el único discurso que se ofició fue el de la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto. No menor resultó el recuerdo de la cortista de la figura de Quattropani y su trabajo al mando del Ministerio Público. Pese a sus emotivas palabras, los aplausos sólo fueron para Baigorrí.

Algunos se marcharon ni bien culminó el acto, con la misión de haber cumplido - y quizás con la urgencia de regresar a su puesto de trabajo-, mientras que otros se quedaron hasta el final para saludar al hombre del momento, quien se tomó fotos con todos aquellos que pudo. Jueces de Cámara, fiscales coordinadores directamente subieron al escenario para felicitarlo, mientras que otros coordinadores (de UFIs claves) permanecieron entre el gentío junto al resto de sus colegas.