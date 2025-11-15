El furioso estado de WhatsApp de un funcionario uñaquista después de la elección del Fiscal: "Roma no paga traidores"

El funcionario uñaquista Cristian Morales apuntó fuerte contra los legisladores peronistas que votaron y posibilitaron así que Guillermo Baigorrí se convietiera en el nuevo Fiscal General de la Corte . Hizo un descargo que posteó en sus estados de WhatsApp y dijo: “Roma no paga traidores; 13/11, a tomar nota”. Rápidamente la contundente apreciación del funcionario de Pocito comenzó a circular y hubo molestia.

“A los que hacen la individual y se olvidan de donde vienen, decirles que el peronismo tiene memoria y que el tiempo ordenará las cosas poniendo en su lugar a cada uno. No se olviden ”, escribió para acompañar su mensaje principal en letras mayúsculas.

Morales se refirió a los diputados de Albardón, Chimbas, Valle Fértil, Calingasta, Ullum como así también al sindicalista Eduardo Cabello y al massista Franco Aranda que no acompañaron la moción del bloque peronista en favor de Matías Senatore, que terminó contabilizando 11 voluntades (entre ellas, las giojistas).

El dirigente actualmente ocupa un lugar dentro de la municipalidad de Pocito, comandada por Fabio Aballay, uno de los hombres fuertes que respalda al senador Sergio Uñac. Anteriormente fue funcionario en el Ministerio de Desarrollo Humano e integró el complejo organigrama del PJ, siendo elegido congresal desde el 2016.

El 13 de noviembre se eligió al nuevo Fiscal General en una sesión en Diputados que prometía más disputa pero que el oficialismo terminó ganando cómodamente por 25 votos a 11. El bloque oficial impulsó a Baigorrí mientras que el bloque PJ fue por Matías Senatore.

La designación de Baigorrí generó un cisma dentro del peronismo, que venía de ganar la elección legislativa del pasado 26 de octubre pero que se expuso a la fragmentación en Diputados.