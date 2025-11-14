Cayeron tras entrar a un complejo de cabañas de Chimbas y se llevaron varios elementos: uno de los apuntados es menor de edad

En las primeras horas de este viernes, personal policial llegó hasta calle Centenario -frente a la escuela Provincia de La Rioja- tras un llamado que alertaba sobre un robo en un complejo de cabañas de Chimbas. Durante la noche, desconocidos habían ingresado al predio y se llevaron una gran cantidad de elementos.
Según fuentes oficiales, entre lo sustraído había televisores, una máquina hormigonera, hornos, un microondas, una tetera eléctrica y otros objetos de valor. Ante la magnitud del robo, distintas unidades comenzaron a trabajar en conjunto: la Unidad Operativa Centenario, Mariano Moreno, Chimbas Sur y, más tarde, el personal de Inteligencia Criminal de la Policía Comunal.
Las tareas dieron resultado durante la media mañana, cuando los efectivos lograron esclarecer el hecho, secuestrar todos los elementos robados e identificar a los presuntos autores. Se trata de tres jóvenes, uno de ellos menor.
Tras la consulta con la UAT, se dispuso que el adolescente fuera entregado a sus padres, mientras que los dos mayores quedaron vinculados al legajo que investiga la UFI de Delitos contra la Propiedad.