viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Robo

Cayeron tras entrar a un complejo de cabañas de Chimbas y se llevaron varios elementos: uno de los apuntados es menor de edad

Según informaron, la Policía recuperó todos los objetos sustraídos durante la mañana de este viernes. También dieron con los sospechosos a pocas horas del incidente. Tenían desde un televisor hasta una hormigonera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo chimbas

En las primeras horas de este viernes, personal policial llegó hasta calle Centenario -frente a la escuela Provincia de La Rioja- tras un llamado que alertaba sobre un robo en un complejo de cabañas de Chimbas. Durante la noche, desconocidos habían ingresado al predio y se llevaron una gran cantidad de elementos.

Lee además
le secuestraron mas de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaria relacionado al robo a una camioneta en lateral de circunvalacion
Operativo en Rawson

Le secuestraron más de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaría relacionado al robo a una camioneta en Lateral de Circunvalación
Imagen ilustrativa.
Calingasta

Vuelco en el camino a Los Azules: afirmaron que el chofer del camión no viajaba a alta velocidad y llevaba puesto el cinturón de seguridad

Según fuentes oficiales, entre lo sustraído había televisores, una máquina hormigonera, hornos, un microondas, una tetera eléctrica y otros objetos de valor. Ante la magnitud del robo, distintas unidades comenzaron a trabajar en conjunto: la Unidad Operativa Centenario, Mariano Moreno, Chimbas Sur y, más tarde, el personal de Inteligencia Criminal de la Policía Comunal.

Las tareas dieron resultado durante la media mañana, cuando los efectivos lograron esclarecer el hecho, secuestrar todos los elementos robados e identificar a los presuntos autores. Se trata de tres jóvenes, uno de ellos menor.

Tras la consulta con la UAT, se dispuso que el adolescente fuera entregado a sus padres, mientras que los dos mayores quedaron vinculados al legajo que investiga la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Hace un año intentó matar a un vecino de un balazo en Capital y ahora confirmaron que seguirá preso por los próximos tres meses

En Caucete, le encontraron cocaína, marihuana ¡y hasta un posnet!

En pleno centro de San Juan, encontraron a una mujer desaparecida

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

Hubo dos detenidos tras el revuelo en el Barrio Frondizi por la denuncia por abuso contra una niña

Le dieron probation por robo, no cumplió la medida y ahora le recayó condena

Le siguen apareciendo hechos a los "Bonnie y Clyde" de Caucete

Se enteró de que su pareja lo engañaba con su tío y lo agarró a palazos: le fracturó la mandíbula y está grave

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Dios nos ayude: los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan
Caso resonante

"Dios nos ayude": los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

Te Puede Interesar

Planta avícola en San Juan. Empresarios y exportadores sanjuaninos son cautelosos al opinar el impacto del acuerdo con EEUU. 
Repercusiones

En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores

Por Elizabeth Pérez
Le secuestraron más de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaría relacionado al robo a una camioneta en Lateral de Circunvalación
Operativo en Rawson

Le secuestraron más de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaría relacionado al robo a una camioneta en Lateral de Circunvalación

Hace un año intentó matar a un vecino de un balazo en Capital y ahora confirmaron que seguirá preso por los próximos tres meses
Judiciales

Hace un año intentó matar a un vecino de un balazo en Capital y ahora confirmaron que seguirá preso por los próximos tres meses

Los mensajes políticos que dejó la rosca previa y la votación para designar al nuevo Fiscal General
Análisis

Los mensajes políticos que dejó la rosca previa y la votación para designar al nuevo Fiscal General

Casposo, en Calingasta (izquierda) y Hualilán, en Ullum; tienen un acuerdo estratégico y ahora están en el ojo de la polémica por la ruta minera. 
Nuevo capítulo

Calingasta vs. la mina Hualilán: la DIA pedía dos rutas y la empresa incumplió; qué evalúa el Gobierno