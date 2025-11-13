Confirmado: cuándo asumirá Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan

El oficialismo salió victorioso de la gran batalla que significó internamente imponer el nombre de Guillermo Baigorrí como nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan . Tras la votación favorable en la Cámara de Diputados , ahora todo está listo para su asunción formal.

Movidas Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que la asunción de Guillermo Baigorrí como nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia ya tiene fecha y lugar definidos. El acto se realizará el jueves 19 de noviembre a las 11 horas, en el Club Sirio Libanés, en su sede académica.

Aún resta que la Cámara de Diputados envíe formalmente la designación, pero todo está previsto para que la ceremonia se concrete allí. Según adelantaron, tendrá el mismo tratamiento protocolar que el acto de jura de los cortistas Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur, quienes asumieron juntos en el Sirio Libanés en noviembre de 2019.

También pondrán a disposición del designado fiscal un cupo de invitados para que Baigorrí invite a familiares y amigos.

Los aires de confianza que el oficialismo provincial tenía antes de la sesión del jueves 13 de noviembre no eran infundados. Ese día, la Cámara de Diputados de San Juan designó a Guillermo Baigorrí como nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia, con una mayoría que superó las expectativas iniciales.

El abogado obtuvo 25 votos a favor y 11 en contra (en el conteo oficial figuran 10, pero se dejó constancia de la negativa de la diputada justicialista Marisa López). El oficialismo consiguió esa diferencia gracias al apoyo de varios diputados justicialistas que acompañaron la moción presentada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Quiroga, del Interbloque Cambia San Juan.

El debate legislativo tuvo dos mociones: una, a favor de Baigorrí, y otra de la diputada Fernanda Paredes, del Bloque Justicialista, quien propuso a Matías Senatore. Mientras Quiroga destacó la trayectoria judicial, académica y legislativa del nuevo Fiscal General -quien fue juez de la Cámara Laboral desde 2012 y diputado nacional entre 2003 y 2007-, Paredes remarcó la necesidad de que el cargo lo ocupe alguien con “solvencia moral y compromiso ético”, dada la relevancia institucional del puesto.

Finalmente, la votación nominal se impuso con 25 adhesiones de los bloques de Cambia San Juan, el Bloquista, los aliados Marcelo Mallea y Fernando Patinella, y seis diputados peronistas que cruzaron de vereda: Eduardo Cabello, Omar Ortiz, Jorge Castañeda, Pedro Albagli, Gabriel Sánchez, Leopoldo Soler y Franco Aranda.