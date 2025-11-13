jueves 13 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Exclusivo

Confirmado: cuándo asumirá Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan

Aún resta que la Cámara de Diputados envíe formalmente la designación, pero todo está previsto para que la ceremonia se concrete durante la próxima semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Guillermo Baigorrí.

Guillermo Baigorrí.

Lee además
Guillermo Baigorrí.
Sesión en Diputados

Guillermo Baigorrí se quedó con el cargo judicial del año en San Juan
los votos que le permitieron a baigorri ser el hombre mas poderoso de la justicia de san juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que la asunción de Guillermo Baigorrí como nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia ya tiene fecha y lugar definidos. El acto se realizará el jueves 19 de noviembre a las 11 horas, en el Club Sirio Libanés, en su sede académica.

Aún resta que la Cámara de Diputados envíe formalmente la designación, pero todo está previsto para que la ceremonia se concrete allí. Según adelantaron, tendrá el mismo tratamiento protocolar que el acto de jura de los cortistas Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur, quienes asumieron juntos en el Sirio Libanés en noviembre de 2019.

También pondrán a disposición del designado fiscal un cupo de invitados para que Baigorrí invite a familiares y amigos. También pondrán a disposición del designado fiscal un cupo de invitados para que Baigorrí invite a familiares y amigos.

Los aires de confianza que el oficialismo provincial tenía antes de la sesión del jueves 13 de noviembre no eran infundados. Ese día, la Cámara de Diputados de San Juan designó a Guillermo Baigorrí como nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia, con una mayoría que superó las expectativas iniciales.

El abogado obtuvo 25 votos a favor y 11 en contra (en el conteo oficial figuran 10, pero se dejó constancia de la negativa de la diputada justicialista Marisa López). El oficialismo consiguió esa diferencia gracias al apoyo de varios diputados justicialistas que acompañaron la moción presentada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Quiroga, del Interbloque Cambia San Juan.

El debate legislativo tuvo dos mociones: una, a favor de Baigorrí, y otra de la diputada Fernanda Paredes, del Bloque Justicialista, quien propuso a Matías Senatore. Mientras Quiroga destacó la trayectoria judicial, académica y legislativa del nuevo Fiscal General -quien fue juez de la Cámara Laboral desde 2012 y diputado nacional entre 2003 y 2007-, Paredes remarcó la necesidad de que el cargo lo ocupe alguien con “solvencia moral y compromiso ético”, dada la relevancia institucional del puesto.

Finalmente, la votación nominal se impuso con 25 adhesiones de los bloques de Cambia San Juan, el Bloquista, los aliados Marcelo Mallea y Fernando Patinella, y seis diputados peronistas que cruzaron de vereda: Eduardo Cabello, Omar Ortiz, Jorge Castañeda, Pedro Albagli, Gabriel Sánchez, Leopoldo Soler y Franco Aranda.

Temas
Seguí leyendo

Con una mayoría impensada, Baigorrí es el nuevo Fiscal General de la Corte de San Juan

Para Fabián Martín, Baigorrí "reúne las condiciones necesarias" como Fiscal General y valoró el consenso: "Fue apoyado por todos los sectores"

Entre negociaciones y mucha rosca, así fue la cocina de la elección de Guillermo Baigorrí como Fiscal General

San Juan y $7.000 millones de esfuerzo propio para terminar las obras sanitarias estratégicas

San Juan inicia el relevamiento nacional del personal docente y no docente 2025: cómo será

Julio De Vido se presentó en Comodoro Py y quedó detenido por la tragedia de Once

La canasta básica aumentó más que la inflación: ¿Cuánto necesitás para no ser pobre?

La advertencia de Bullrich a Villarruel: "Que no nos...

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los votos que le permitieron a baigorri ser el hombre mas poderoso de la justicia de san juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa. 
Fuera de control

Una mujer causó destrozos en una conocida clínica privada de Capital tras discutir con un médico

La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes. video
Violento atraco

Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
Clima

Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Detuvieron a una mujer por atacar con un hierro a una madre y su hija en Pocito
Pelea vecinal

Detuvieron a una mujer por atacar con un hierro a una madre y su hija en Pocito

Te Puede Interesar

De un pequeño pueblo colombiano al corazón del vóley sanjuanino: la inspiradora historia de Ronald Jiménez
Tiempo Streaming

De un pequeño pueblo colombiano al corazón del vóley sanjuanino: la inspiradora historia de Ronald Jiménez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Guillermo Baigorrí.
Exclusivo

Confirmado: cuándo asumirá Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan

San Juan inicia el relevamiento nacional del personal docente y no docente 2025: cómo será
Censo

San Juan inicia el relevamiento nacional del personal docente y no docente 2025: cómo será

Vuelo sanitario.
Gran despliegue

Trasladaron de urgencia en helicóptero a un vecino de Jáchal que sufrió un ACV y lucha por su vida