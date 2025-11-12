jueves 13 de noviembre 2025

Fuera de control

Una mujer causó destrozos en una conocida clínica privada de Capital tras discutir con un médico

Ocurrió este miércoles por la noche en el centro de salud ubicado en Capital. La paciente fue contenida por personal policial y médica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa. 

Un episodio de violencia se registró este miércoles por la noche en el Sanatorio Argentino, ubicado sobre calle San Luis antes de Alem, en Capital. Según informaron fuentes policiales, una mujer ingresó al lugar para ser atendida y terminó causando daños materiales en distintas partes del edificio.

El hecho ocurrió cerca de las 21:45, cuando el personal médico del sanatorio alertó a la Policía sobre una paciente alterada. Al llegar, los efectivos entrevistaron al doctor Facundo Monuti, quien explicó que la mujer había acudido al consultorio manifestando estar embarazada. Al informarle que el resultado no confirmaba esa situación, reaccionó de manera violenta, golpeando una puerta de vidrio, paredes y monitores.

En el lugar intervino la Cabo 1° María Herrera, del Comando Central, quien procedió a contener a la mujer y resguardar la zona. Posteriormente se identificó a la protagonista del hecho como María Florencia Penizotto, de 32 años, con domicilio en el barrio San Martín. Según precisaron las fuentes, la mujer presenta tratamiento psiquiátrico vigente.

Por disposición de la UFI de Flagrancia, bajo la intervención del doctor Mario Quiroga, se notificó al doctor Alejandro Soler para continuar con las actuaciones correspondientes.

El hecho fue caratulado, en principio, como daños, y no se reportaron personas lesionadas.

Dejá tu comentario

