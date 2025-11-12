miércoles 12 de noviembre 2025

Detención

Cayó un peligroso delincuente que mantenía en vilo a vecinos de Capital

El hombre, de 48 años, fue detenido tras una serie de robos. La policía lo identificó gracias a las cámaras de seguridad y denuncias de vecinos. Permanece detenido y será formalizado en las próximas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-12 at 9.37.38 PM

La Policía de San Juan detuvo a Marcos Sebastián Antonio Usuna, de 48 años, señalado como el responsable de una serie de robos que venían generando preocupación entre los vecinos del departamento Capital.

La captura se concretó tras un operativo conjunto entre las Brigadas de Investigaciones Norte y Oeste, luego de una investigación que permitió identificarlo a través de cámaras de seguridad y múltiples denuncias radicadas en distintas dependencias policiales.

Usuna fue aprehendido y trasladado a los calabozos de la División Delitos, en la Central de Policía, donde quedó a disposición de la Justicia.

La investigación, encabezada por los fiscales Cristian Gerarduzzi y Leonardo Villalba, continúa con el objetivo de recuperar los objetos robados y determinar la participación del detenido en otros hechos delictivos ocurridos en la zona.

Según adelantaron fuentes judiciales, en las próximas horas será sometido a una audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria.

