Cayó un peligroso delincuente que mantenía en vilo a vecinos de Capital

La Policía de San Juan detuvo a Marcos Sebastián Antonio Usuna, de 48 años, señalado como el responsable de una serie de robos que venían generando preocupación entre los vecinos del departamento Capital.

La captura se concretó tras un operativo conjunto entre las Brigadas de Investigaciones Norte y Oeste, luego de una investigación que permitió identificarlo a través de cámaras de seguridad y múltiples denuncias radicadas en distintas dependencias policiales.

Usuna fue aprehendido y trasladado a los calabozos de la División Delitos, en la Central de Policía, donde quedó a disposición de la Justicia.

La investigación, encabezada por los fiscales Cristian Gerarduzzi y Leonardo Villalba, continúa con el objetivo de recuperar los objetos robados y determinar la participación del detenido en otros hechos delictivos ocurridos en la zona.

Según adelantaron fuentes judiciales, en las próximas horas será sometido a una audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria.