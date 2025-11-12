miércoles 12 de noviembre 2025

Rivadavia

El video de la tensa detención de un prófugo del Penal de Chimbas en la Villa Santa Anita

Un operativo para detener a un prófugo del Penal de Chimbas terminó con incidentes, acusaciones de abuso policial y versiones cruzadas entre vecinos y efectivos. Parte del procedimiento quedó grabado y los videos se viralizaron en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un procedimiento policial que tenía como objetivo capturar a un prófugo del Penal de Chimbas derivó en una tarde de tensión en la Villa Santa Anita, en Rivadavia. Vecinos grabaron parte del operativo y los videos, que se viralizaron en redes sociales, abrieron una fuerte polémica por la forma en que actuaron los efectivos. Mientras la Policía sostiene que fueron atacados con piedras y que debieron responder ante la agresión, los familiares de los detenidos denuncian abuso de fuerza y detenciones injustificadas.

El buscado era Mario Alejandro Oro, quien cumplía condena en el Servicio Penitenciario Provincial y no había regresado tras una salida transitoria. Fuentes policiales indicaron que fue visto en la vía pública, pero logró escapar saltando techos y cruzando patios internos, ayudado -según la investigación- por vecinos y allegados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1988682771422969863&partner=&hide_thread=false

En medio de esa persecución, intervinieron efectivos de la Comisaría 28ª, la Brigada de Investigaciones, el Grupo GAM y Motorizada, que denunciaron haber recibido una lluvia de piedras y otros objetos arrojados desde distintas viviendas, lo que provocó daños en móviles y lesiones leves a algunos uniformados.

Durante el operativo, dos hermanos del prófugo fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 28ª. La Policía los acusó de atentado y resistencia a la autoridad, quedando a disposición del Juzgado interviniente.

Sin embargo, la versión de la familia es distinta. Aseguran que uno de los hermanos fue interceptado en la calle por policías de civil y que fue golpeado antes de ser esposado. En el video que difundieron se lo ve inconsciente y con aparentes signos de lesiones. Denuncian además que su vivienda fue allanada sin orden judicial y que el despliegue fue “excesivo”, con cerca de veinte agentes, siete patrulleros y motos policiales rodeando la zona.

Los familiares indicaron que, tras los hechos, intentaron radicar una denuncia en la Comisaría 28ª, pero no se la recibieron, por lo que finalmente la presentaron en la Central de Policía.

