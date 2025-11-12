miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fatalidad

Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido

El reconocido empresario perdió la vida este martes al despistar y volcar con su vehículo de alta gama. Todos los detalles del siniestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido

Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido

QEIUGCP3T5DJVOBNFOMEHGRP64

Un trágico accidente ocurrido este martes por la mañana sobre la Ruta Provincial N°103, en Misiones, terminó con la vida de Oscar Hugo Garay, un reconocido empresario obereño del sector del transporte de cargas y propietario de estaciones de servicio.

Lee además
Imagen aérea de la casa incendiada en Mar del Plata.
En Mar del Plata

Incendiaron la casa de un alumno de 10 años acusado de manosear a dos compañeras
la autopsia de debora bulacio confirmo que fue estrangulada y golpeada: su pareja sigue detenida
Otro femicidio

La autopsia de Débora Bulacio confirmó que fue estrangulada y golpeada: su pareja sigue detenida

El siniestro se produjo cerca de las 10:30, a unos tres mil metros del arroyo Mártires, en dirección Oberá–Santa Ana. Según informaron medios locales, Garay conducía un Porsche Cayenne cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo, despistó y volcó sobre la banquina derecha. En cuestión de segundos, el rodado se incendió por completo.

QEIUGCP3T5DJVOBNFOMEHGRP64

Testigos señalaron que un vecino intentó asistir al conductor atrapado dentro del vehículo, pero las llamas avanzaron rápidamente y el rescate fue imposible. Cuando llegaron los bomberos de Oberá y Santa Ana, el auto ya estaba totalmente envuelto en fuego. Tras extinguir el incendio, confirmaron la presencia de un cuerpo sin vida dentro del habitáculo.

Leé más: Terrible accidente Mendoza: tres vehículos, un incendio y dos personas fallecidas

Cómo identificaron a la víctima

La identificación de la víctima se logró mediante la patente del rodado y luego fue confirmada por familiares que se acercaron al lugar. En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría de Mártires y peritos de la División Criminalística de Oberá, bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción interviniente, que autorizó la entrega del cuerpo para el velatorio y posterior inhumación.

Las causas del despiste permanecen bajo investigación, aunque no se descarta una falla mecánica o una maniobra imprevista. La noticia causó gran conmoción en Oberá, donde Garay era ampliamente conocido por su actividad empresarial y su trayectoria dentro del rubro del transporte.

Seguí leyendo

Shakira vuelve a Córdoba: cómo conseguir entradas con preventa y hasta 6 cuotas sin interés

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Ciudad de Buenos Aires: hay varios heridos

Por la tragedia de Once, ordenaron la detención de Julio De Vido

Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en Necochea tras una pelea con su pareja

El Gobierno confirmó el piso de 190 días de clases en 2026 y advierte que controlará que se cumpla

Jubilado mató a un ladrón que había ingresado a robar a su vivienda

Un regreso inesperado: el ave que volvió a verse en Argentina tras dos décadas

Una nena de dos años murió aplastada luego de que se le cayera la reja de un club

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen aérea de la casa incendiada en Mar del Plata.
En Mar del Plata

Incendiaron la casa de un alumno de 10 años acusado de manosear a dos compañeras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante
Repercusiones

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Condenan a la superestafadora china que quería ser la reina de Liberland
Justicia

Condenan a la superestafadora china que quería ser la reina de Liberland

Cae Gabriel Paredes, conocido como el terror de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo
Capital

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Te Puede Interesar

Habla por primera vez el policía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: Me siento humillado
Testimonio exclusivo

Habla por primera vez el policía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: "Me siento humillado"

Por Carla Acosta
El EPRE realizó relevamientos en Calingasta y detectó deficiencias en la red eléctrica que derivaron en una intimación a Naturgy.
Decisión

Calingasta, en crisis eléctrica: por mala calidad del servicio el EPRE obliga a Naturgy a presentar un plan de obras

San Juan se ubica entre las diez provincias con mayor peso industrial de Argentina, según un estudio de Fundar que analizó la estructura productiva nacional.
Radiografía

El mapa industrial argentino, y ¿qué papel juega San Juan?

Las autoridades del Tribunal de Cuentas de San Juan llegan a cobrar hasta $10.800.000 por mes
Sueldos

Las autoridades del Tribunal de Cuentas de San Juan llegan a cobrar hasta $10.800.000 por mes

Este miércoles, alumnos sanjuaninos responden las Pruebas Aprender 2025.
Educación

Este miércoles, San Juan evalúa a 14.490 estudiantes de sexto grado en las Pruebas Aprender 2025