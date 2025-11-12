Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido

Un trágico accidente ocurrido este martes por la mañana sobre la Ruta Provincial N°103 , en Misiones, terminó con la vida de Oscar Hugo Garay , un reconocido empresario obereño del sector del transporte de cargas y propietario de estaciones de servicio.

En Mar del Plata Incendiaron la casa de un alumno de 10 años acusado de manosear a dos compañeras

El siniestro se produjo cerca de las 10:30, a unos tres mil metros del arroyo Mártires, en dirección Oberá–Santa Ana. Según informaron medios locales, Garay conducía un Porsche Cayenne cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo, despistó y volcó sobre la banquina derecha. En cuestión de segundos, el rodado se incendió por completo.

QEIUGCP3T5DJVOBNFOMEHGRP64

Testigos señalaron que un vecino intentó asistir al conductor atrapado dentro del vehículo, pero las llamas avanzaron rápidamente y el rescate fue imposible. Cuando llegaron los bomberos de Oberá y Santa Ana, el auto ya estaba totalmente envuelto en fuego. Tras extinguir el incendio, confirmaron la presencia de un cuerpo sin vida dentro del habitáculo.

Leé más: Terrible accidente Mendoza: tres vehículos, un incendio y dos personas fallecidas

Cómo identificaron a la víctima

La identificación de la víctima se logró mediante la patente del rodado y luego fue confirmada por familiares que se acercaron al lugar. En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría de Mártires y peritos de la División Criminalística de Oberá, bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción interviniente, que autorizó la entrega del cuerpo para el velatorio y posterior inhumación.

Las causas del despiste permanecen bajo investigación, aunque no se descarta una falla mecánica o una maniobra imprevista. La noticia causó gran conmoción en Oberá, donde Garay era ampliamente conocido por su actividad empresarial y su trayectoria dentro del rubro del transporte.