martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Repercusiones

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Investigan el grave siniestro vial ocurrido en Avenida España, donde una mujer resultó gravemente herida y el conductor de la moto en la que viajaba escapó del lugar. Los investigadores manejan una fuerte sospecha sobre quién sería el prófugo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
motociclista choco en rawson y dejo a su acompanante, que fue hospitalizada con heridas graves
Insólito

Motociclista chocó en Rawson y dejó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves
violenta pelea entre alumnos en caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas
Investiga la Justicia

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas

Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que la principal hipótesis apunta a que el conductor prófugo sería el hermano de la mujer herida, identificada como Yesica Cardozo, de 30 años.

Hasta la tarde de este martes, el presunto conductor -que sería el hermano de Cardozo- no se había presentado ante las autoridades. Hasta la tarde de este martes, el presunto conductor -que sería el hermano de Cardozo- no se había presentado ante las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de las 10:30 en la intersección de Avenida España y calle Quiroga. Según informaron desde la Policía, Cardozo viajaba como acompañante en una moto 110cc cuando, por causas que aún se investigan, el rodado chocó contra otra motocicleta Yamaha Crypton 110 cc, conducida por Cintia Aballay, de 28 años.

Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar y dejó a la joven malherida sobre el asfalto. Personal del servicio de emergencias 107 la trasladó de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, mientras efectivos de Criminalística y de la Comisaría 6ª realizaron pericias en la escena para determinar las causas del choque.

La UFI Delitos Especiales continúa con las tareas investigativas para confirmar su identidad y establecer las responsabilidades del caso.

Temas
Seguí leyendo

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Video: así le robaron el celular a una joven en el Lateral de Circunvalación

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

En Capital, atraparon a un portero robando artículos de limpieza en la escuela donde trabaja

Detuvieron a los "Bonnie y Clyde" de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento

Preocupación por una oscura columna de humo que se vio desde distintas zonas del Gran San Juan

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito

Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es el noveno sospechoso por el crimen en el valle grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Te Puede Interesar

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un día con Matías Senatore, el equilibrista de la Justicia Penal
Fiscalía General

Un día con Matías Senatore, el "equilibrista" de la Justicia Penal

Paritarias: el Gobierno mejoró la propuesta y los gremios docentes la consultarán con las bases
Negociación

Paritarias: el Gobierno mejoró la propuesta y los gremios docentes la consultarán con las bases

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas
Investiga la Justicia

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas

Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios
Impacto económico

Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios