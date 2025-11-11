La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

La investigación por el grave siniestro vial ocurrido este martes en Rawson sumó un nuevo giro. Según indicaron, la persona que huyó tras el choque se trataría de alguien cercano a la mujer que terminó malherida e internada en el Hospital Rawson .

Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que la principal hipótesis apunta a que el conductor prófugo sería el hermano de la mujer herida, identificada como Yesica Cardozo, de 30 años.

Hasta la tarde de este martes, el presunto conductor -que sería el hermano de Cardozo- no se había presentado ante las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de las 10:30 en la intersección de Avenida España y calle Quiroga. Según informaron desde la Policía, Cardozo viajaba como acompañante en una moto 110cc cuando, por causas que aún se investigan, el rodado chocó contra otra motocicleta Yamaha Crypton 110 cc, conducida por Cintia Aballay, de 28 años.

Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar y dejó a la joven malherida sobre el asfalto. Personal del servicio de emergencias 107 la trasladó de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, mientras efectivos de Criminalística y de la Comisaría 6ª realizaron pericias en la escena para determinar las causas del choque.

La UFI Delitos Especiales continúa con las tareas investigativas para confirmar su identidad y establecer las responsabilidades del caso.