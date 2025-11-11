martes 11 de noviembre 2025

Insólito

Motociclista chocó en Rawson y dejó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves

El siniestro ocurrió en la mañana de este martes en la esquina de Avenida España y calle Quiroga. La mujer, de 30 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, mientras la Policía busca al conductor que escapó del lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un grave siniestro vial ocurrió este martes en Rawson, cuando un motociclista chocó y se dio a la fuga. Lo insólito ocurrió tras el impacto, porque dejó su acompañante herida sobre el asfalto. El hecho sucedió cerca de las 10:30 en la intersección de Avenida España y calle Quiroga.

Según informaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, la víctima fue identificada como Yesica Cardozo, de 30 años, quien viajaba como acompañante en una moto 110cc.

Cardozo y el conductor chocaron contra una motociclista, identificada como Cintia Aballay -de 28 años-, quien manejaba una moto Yamaha Crypton 110 cc. Tras el impacto, el hombre que manejaba el rodado -quien no fue identificado- escapó del lugar, dejando a la mujer tirada y gravemente lesionada.

Al lugar llegó personal de la Comisaría 6ª y del servicio de emergencias 107, que trasladó a Cardozo de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. En tanto, efectivos de Criminalística trabajaron en la escena para recolectar pruebas que permitan identificar al motociclista prófugo.

La UFI Delitos Especiales quedó a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y dar con el responsable.

