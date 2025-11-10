lunes 10 de noviembre 2025

Tragedia

Terrible accidente Mendoza: tres vehículos, un incendio y dos personas fallecidas

El siniestro, que se resgitró en la ruta 7, involucró a dos camiones y un auto. Los ocupantes del vehículo menor se salvaron, pero los camioneros quedaron atrapados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Mendoza, dos camiones y un auto chocaron. Los dos rodados de mayor porte se incendieron y no pudieron rescatar a sus conductores. (Foto: Los Andes)

En Mendoza, dos camiones y un auto chocaron. Los dos rodados de mayor porte se incendieron y no pudieron rescatar a sus conductores. (Foto: Los Andes)

Un terrible accidente de tránsito genera conmoción en Mendoza este lunes. Se trata de un triple choque que involucró a dos camiones que impactaron de manera frontal y a un automóvil particular que terminó colisionando contra la parte trasera de uno de los rodados. La colisión provocó un incendio en los vehículos de mayor porte, sin que los rescatistas pudieran ingresar a las cabinas para auxiliar a los conductores, quienes fallecieron en el lugar.

Según medios de la vecina provincia, la tragedia se desató durante la noche del domingo, minutos después de las 23:30, sobre la Ruta 7, a la altura de la localidad de Potrerillos.

image

Las primeras investigaciones indican que el chofer argentino de un camión que se dirigía hacia Chile se abrió hacia el carril contrario para hacer un sobrepaso e impactó de frente a otro transporte de carga -con patente chilena-, que iba hacia Mendoza.

En simultáneo, un automóvil con cuatro ocupantes no pudo evitar el impacto y terminó chocando contra la parte trasera de uno de los vehículos pesados. Afortunadamente, sus cuatro ocupantes lograron salvarse sin sufrir lesiones de gravedad.

Sin embargo, tras el choque, los camiones quedaron volcados sobre el costado sur de la ruta y las llamas comenzaron a propagarse. Debido a que uno de los rodados transportaba cubiertas, el fuego se extendió rápidamente.

image

Como consecuencia, y según la información policial, los camioneros quedaron atrapados en sus cabinas y no pudieron ser rescatados a tiempo, por lo que fallecieron calcinados.

Por el momento, se desconoce la identidad de las personas involucradas.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Potrerillos y de Luján de Cuyo para sofocar las llamas, mientras que la Gendarmería Nacional realizó un corte total de la ruta debido al incendio.

Fuente: El Sol / Los Andes

Temas
