San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante, Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso

El sueño de la permanencia de San Martín de San Juan se sostiene entre la fe, los números y una última batalla que promete ser de infarto. Este domingo por la noche, la fecha 15 de la Liga Profesional dejó un combo de resultados que encendió aún más la definición por no descender. Por un lado, el baldazo de agua fría vino con el triunfo de Aldosivi sobre el final ante Banfield -y polémica incluida- y el alivio llegó con la derrota de Godoy Cruz , quien cayó en la zona roja.

Godoy Cruz cayó 2 a 1 ante Atlético Tucumán en el estadio José Fierro. El “Decano” se impuso con goles de Morán -en contra- y Ortiz, mientras que Santino Andino descontó para el Tomba, que se hunde en la tabla y quedó con 28 puntos. El conjunto mendocino deberá ganar en la última jornada, cuando reciba a Deportivo Riestra, pero ni siquiera eso le asegura la continuidad en Primera: depende de lo que suceda entre Aldosivi y San Martín, que se enfrentarán en Mar del Plata en una verdadera final por la permanencia.

El panorama no podría ser más ajustado. Aldosivi, con su triunfo 1-0 ante Banfield en condición de visitante, alcanzó los 30 puntos y complicó a todos sus rivales directos. El gol del Tiburón llegó sobre el final, en un cierre cargado de polémica. El árbitro Luis Lobo Medina revisó una jugada en el VAR y sancionó un penal discutido sobre Palavecino. Desde los doce pasos, Gino no falló y desató la euforia marplatense.

Ese resultado cayó como un baldazo en Concepción. San Martín, que había empatado 1-1 el sábado ante Lanús gracias al gol agónico de Tomás Lecanda, había recuperado algo de esperanza con ese punto, pero el triunfo de Aldosivi volvió a dejarlo contra las cuerdas. Con 28 unidades -las mismas que Godoy Cruz-, el equipo de Leandro “Pipi” Romagnoli está obligado a ganar en Mar del Plata para mantener vivas sus chances de seguir en la máxima categoría. Para salvarse el próximo fin de semana, también deberá esperar que el Tomba no triunfe.

El empate no le sirve: sólo los tres puntos le permitirían alcanzar los 31 y depender de sí mismo, mientras observa de reojo lo que ocurra en Mendoza. El resto ya no está en sus manos.

Mientras tanto, otro protagonista de la pelea, Sarmiento de Junín, venció a Instituto de Córdoba por 2-1 y aseguró su permanencia, alejándose definitivamente del drama.

Así, la última fecha promete ser una verdadera final. San Martín viajará al José María Minella con la misión de ir a todo o nada.